Predsednik Rusije Vladimir Putin lično je provozao i pozitivno ocenio novi ruski automobil "volga K50" tokom radne posete Nižnjem Novgorodu.

Putin je prethodno upoznat sa karakteristikama nove linije automobila Volga, nakon čega je testirao vozačko i suvozačko sedište, objavio je Sputnjik. Ruski predsednik je potom seo za volan krosovera "volga K50" i provozao ga od jednog do drugog proizvodnog pogona u okviru proizvodnog klastera u Nižnjem Novgorodu.

Kirill Zykov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

 

 

Nakon vožnje, Putin je rekao da je u kabini "udobno i tiho" i ocenio da se automobil "veoma dobro vozi".

Tokom posete fabrici Putin je govorio i o budućnosti automobilskog transporta, ocenivši da ona najverovatnije pripada hibridnim vozilima.

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- Budućnost najverovatnije pripada hibridnim vidovima transporta, a za nas se prirodni gas kao gorivo, naravno, čini najperspektivnijim - rekao je Putin.

Kirill Zykov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

 

 

On je dodao da stručnjaci u Evropi sada razmatraju da li je bilo opravdano ulagati sve napore u razvoj električnog transporta.

Putin je tokom posete Nižnjem Novgorodu učestvovao i na forumu "Snažne ideje za novo vreme".

Kirill Zykov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

 

 

Volga K50 je novi ruski krosover D-klase, koji predstavlja zvanični povratak i oživljavanje legendarnog sovjetskog automobilskog brenda Volga. 

Kirill Zykov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

 

 

Automobil nije potpuno originalni domaći proizvod, već je nastao kao licencirani ribrending popularnog kineskog SUV modela Geely Monjaro. 

Kirill Zykov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

 

 

Proizvodnja i sklapanje automobila se obavlja u Nižnjem Novgorodu, na proizvodnim kapacitetima bivše fabrike "Volkswagen".

(Tanjug)

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