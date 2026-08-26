Putinu su navodno njegovi savetnici predočili da će novi stanar Dauning strita biti "mekši od (prethodnika Kira) Starmera". Međutim, nade ruskog predsednika potopljene su poslednjih nedelja potezima britanskog premijera na učvršćivanju vojnog saveza sa Ukrajinom, što uključuje razmenu nacrta za rakete i tehnologije veštačke inteligencije sa bojišta sa neprijateljem Moskve.

Takođe se veruje da je Putin u samoj Rusiji pod pritiskom da oštrije odgovori na sve veće učešće Britanije u ovom sukobu.

Britanski obaveštajci u pripravnosti

Šokantno upozorenje premijeru stiglo je u trenutku kada je DŽon Redklif, šef američke Centralne obaveštajne agencije (CIA), juče doputovao u hitnu posetu Moskvi.

On je navodno upozorio Kremlj da ne zaoštrava situaciju sa Ukrajinom - bilo upotrebom nuklearnog oružja ili napadima na zapadne saveznike Kijeva. Upozorenje u stilu "ni ne pomišljajte na to" proisteklo je iz američkih obaveštajnih podataka koji ukazuju da je Rusija spremna da reaguje odmah i drastično, posle zastoja na frontu, piše Dejli mejl. Foto: Pool via CNP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Šefovi britanskih bezbednosnih službi su sinoć bili u stanju pripravnosti zbog mogućeg napada Kremlja na Britaniju - bilo usmerenog direktno na Bernama ili na vojno-odbrambene objekte.

- Pitanje koje se postavlja glasi: "Koliko dugo možemo da čačkamo mečku pre nego što nas ujede?".

Napad na britansku odbrambenu i bezbednosnu infrastrukturu je neizbežan, imajući u vidu našu otvorenu i snažnu podršku Ukrajini. Mi i Francuzi smo u samom prvom planu, a Bernamova poseta Kijevu i njegov odlučan stav sigurno nisu prošli nezapaženo u Kremlju - rekao je izvor za Dejli mejl. Foto: Elliott Franks/Eyevine/Profimedia

Ovo su znaci da Rusija sprema napad

U Moskvi je postojala izvesna doza optimizma da će Bernam biti blaži prema Ukrajini u odnosu na Starmera.

- Ispostavilo se da nije tako. Rusija će želeti da pošalje poruku - interesuju je dela, a ne reči. To bi mogao da bude napad dronom ili podmetanje požara. U ovoj zemlji postoje ruske ćelije, takozvani "spavači", koje bi mogle to da izvedu. Rusija svakodnevno testira našu bezbednosnu infrastrukturu... Nešto veće je samo pitanje vremena. Rusija samo mora da drži te akcije ispod praga koji bi izazvao vojni odgovor NATO-a - objasnio je izvor.

Drugi izvori navode da se iznenadno povlačenje ruskog ambasadora iz Londona tumači kao znak da se "sprema nešto veliko".

Vodeći britanski proizvođači naoružanja i vojne opreme pojačavaju fizičko obezbeđenje i uvode dodatne mere zaštite od sajber napada.

Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik/Profimedia

Fabrike će napasti "nepoznati izvori"?

Andrej Fedorov, Putinov savetnik i bivši zamenik ministra spoljnih poslova Rusije, nagovestio je da bi fabrike koje proizvode dronove za Ukrajinu mogle biti meta "nepoznatih izvora".

- Mogući su različiti politički koraci i ne mogu 100 posto da isključim da bi moglo da dođe i do nekih poluvojnih mera, na primer - rekao je on nakon Bernamove posete Kijevu.

Tokom te posete, koja je bila prvo premijerovo putovanje u inostranstvo od stupanja na dužnost u Dauning stritu, Velika Britanija je potvrdila svoju "nepokolebljivu" podršku Ukrajini. Kijev je zauzvrat predao ono što zvaničnici opisuju kao "zlatni rudnik" podataka sa fronta radi jačanja britanske bezbednosti.

Ranjivost britanske energetske infrastrukture na sajber napade iz Rusije, Irana ili Kine nedavno je izbila u prvi plan. Jedna hidroelektrana bila je van pogona četiri dana prošlog meseca nakon što se našla na meti iranskih hakera, piše Dejli mejl.

Rusija je poslednjih meseci postala sve provokativnija, a njeni lovci lete opasno blizu britanskih vojnih aviona iznad Crnog mora. U aprilu se ruski lovac Su-35 približio na manje od šest metara britanskom izviđačkom avionu tipa "Rivet Joint". U junu su britanske snage prvi put upale na brod iz ruske "flote u senci". Specijalci britanske kraljevske mornarice ukrcali su se na tanker za naftu "Smyrtos" u Lamanšu i zadali ozbiljan udarac ruskoj ratnoj blagajni.

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