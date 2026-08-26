Letelica je najpre u nedelju letela iz vazdušne baze Endruz, koja se nalazi u blizini Vašingtona i koristi se za putovanja visokih zvaničnika, do Rige, glavnog grada Letonije.

Retklif je nekoliko sati proveo u Moskvi.

Odgovarajući na pitanje o ciljevima posete Retklifa, portparol Dmitrij Peskov je za ‘Vašington post’ rekao da se radi o kontaktima između specijalnih službi“, navodi se u članku.

Novinar Majkl Vajs izneo je svoje viđenje situacije.

- Kad bih morao da se kladim, rekao bih da je Retklif u Moskvi kako bi upozorio na rusku eskalaciju protiv Evrope/NATO-a. To je povezano sa američkim obaveštajnim podacima koji su podeljeni sa Poljacima, baltičkim zemljama i Skandinavcima, a događa se usred primetnog porasta sumnjivih sabotažnih operacija GRU-a i aktivnosti ruskih dronova. Pogledajte Nemačku, Bugarsku, Rumuniju itd. Za razmenu zarobljenika ne treba vam direktor CIA-a. Retklif je takođe zvaničnik u administraciji koji najviše podržava Ukrajinu i odgovoran je za pomaganje Kijevu u izvođenju napada duboko unutar ruske teritorije - objavio je Vajs, novinar specijalizovan za međunarodne poslove, posebno za Bliski istok i Rusiju, upozoravajući kako je ovde kontekst važan jer je Bil Barns 2021. otišao u Moskvu kako bi upozorio Putina da ne napada Ukrajinu.

Wall Street Journal je juče pisao kako je moguće da se Retklif sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi uputio upozorenje. Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

NJegova poseta dolazi u trenutku kada se SAD bori za okončanje rata u Ukrajini i rata u Iranu. SAD su prikupile obaveštajne podatke koji pokazuju rane ruske pripreme za moguću vojnu mobilizaciju i planove za testiranje odlučnosti Severnoatlantskog saveza. Bivša zamenica direktora nacionalne obaveštajne službe SAD-a za integraciju misija, Bet Saner, navodi kako bi Retklif mogao reći: „Znamo šta razmišljate učiniti i bolje da ne radite“.

Dodala je i kako bi se Retklif mogao dotaknuti i podrške Kremlja Iranu nakon nove američke kampanje sankcija protiv režima.

Šta kaže Kremlj? Poseta šefa CIA DŽona Retklifa Moskvi povezana je sa kontaktima između specijalnih službi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za „Vašington post“. Odgovarajući na pitanje o ciljevima posete Retklifa, portparol Dmitrij Peskov je za "Post" rekao da se radi o kontaktima između specijalnih službi“, navodi se u članku.

I Washington Post piše kako se Retklifov poseta Moskvi poklopila sa napetim periodom u odnosima SAD-a i Rusije.

- Rusija i Ukrajina pojačale su međusobne udare dugog dometa na teritoriju, a kraj rata se ne nazire. Navode i kako neki analitičari upozoravaju da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao eskalirati sukob vojnim provokacijama protiv baltičkih zemalja u Evropi ili drugih članica NATO-a, što bi moglo izazvati novu krizu. Foto: Pool via CNP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dve supersile nalaze se na suprotnim stranama iranskog sukoba. Iran je najvažniji saveznik Moskve na Bliskom istoku, a Rusija je Teheranu dostavila obaveštajne podatke o lokaciji američke vojne infrastrukture u regionu. Američko ministarstvo finansija u ponedeljak je predstavilo sveobuhvatnu kampanju sankcija i diplomatskog pritiska sa ciljem gušenja iranske privrede - navodi Washington Post.

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