Austrijski mediji raspisali su se o tragičnom događaju koji je šokirao lokalnu zajednicu. Naime, 32-godišnji vatrogasac preminuo je nakon što ga je ubo stršljen u opštini Metmah.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je pretrpeo teški anafilaktički šok, a prvim izveštaji, pokazuju da je 32-godišnjak nakon uboda brzo razvio teške simptome alergijske reakcije – otežano disanje i gubitak svesti.

Hitne službe su reagovale, ali uprkos pokušajima reanimacije, preminuo je.

Bio je svestan svoje teške alergije, koja pogađa oko četiri posto stanovništva. Međutim, prema izveštajima medija, nije imao lekove pri ruci.

NJegovi kolege iz vatrogasne jedinice izrazili su duboku žalost.

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- Bio je posvećen, pouzdan i uvek spreman da pomogne drugima. Ovakav gubitak teško je prihvatiti - poručili su iz jedinice.

- Nije nam bio samo kolega, nego prijatelj kakvog se retko nalazi. Nikad te nećemo zaboraviti - kažu u oproštajnoj poruci.

Stručnjaci ponovo upozoravaju da ubodi stršljena, iako za većinu ljudi nisu smrtonosni, kod osoba s alergijom na otrov insekata mogu biti kobni.

Anafilaktički šok može se razviti u roku od nekoliko minuta, a ključna je brza primena adrenalina i hitna medicinska pomoć.

Policija i nadležne službe nastavljaju da ispituju tačne okolnosti događaja. U zajednici vlada šok i tuga zbog gubitka mladog čoveka koji je svoj život posvetio spašavanju drugih, prenosi Kronen cajtung.

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