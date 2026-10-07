Reditelj i voditelj Slobodan Đukić preminuo je sinoć u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće, saopštila je njegova porodica, a potvrdio javni medijski servis Srbije (RTS).

Đukić je bio dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika Prvog programa Radio Beograda i urednik Zabavno-humorističke redakcije. Najveći deo svog radnog veka proveo je upravo u Radio Beogradu, gde je radio kao autor, urednik i voditelj poznate emisije "Film"

Tokom karijere režirao je veliki broj emisija Zabavno-humorističke redakcije. Među njima su "Mozaik vremena", javna snimanja emisije "Karavan", serijal "Darovnica" i "Radio koji se vidi".

Slobodan Đukić bio je i idejni tvorac i urednik horizontale noćnog programa Radio Beograda 1.

Režiju je završio na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jedno vreme radio je kao reditelj u Radio Sarajevu, a bio je i gimnazijski profesor.

Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni.

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