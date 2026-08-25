Posebno je zanimljivo što među novim vernicima više nisu samo potomci Srba, Grka, Rusa, Rumuna i drugih naroda tradicionalno vezanih za pravoslavlje.

Sve je više Amerikanaca koji nemaju nikakvo pravoslavno porodično poreklo, ali sami odlučuju da upoznaju ovu veru, prisustvuju liturgijama i na kraju postanu deo pravoslavnih zajednica.

Na internetu je ovaj fenomen već dobio i nadimak „Orthobros“, koji se uglavnom odnosi na mlade muškarce koji pravoslavlje otkrivaju preko društvenih mreža i zatim svoja iskustva dele sa drugima.

Od "TikToka" do pravoslavne crkve

Foto: Depositphotos/aleksokur@gmail.com

Na "TikToku" i "YouTubeu" sve je više snimaka mladih Amerikanaca koji govore o svom duhovnom putu, prvom odlasku na pravoslavnu liturgiju, postu, molitvi i upoznavanju sa vekovnom tradicijom Crkve.

Na snimcima se mogu videti večernja bogosluženja, ikone, sveće i tamjan, ali i objašnjenja zbog čega je pravoslavlje privuklo ljude koji su često odrasli u potpuno drugačijem verskom ili sekularnom okruženju.

Za mnoge od njih privlačnost pravoslavlja daleko prevazilazi samo pitanje dogme.

U svetu u kojem veliki deo dana provode ispred ekrana, pravoslavno bogosluženje nudi potpuno drugačije iskustvo: fizički prostor crkve, miris tamjana, pojanje, ikone, post, molitvu i jasno određen ritam crkvene godine.

Tako se dogodio neobičan paradoks: algoritmi društvenih mreža, čiji je cilj da ljude što duže zadrže na internetu, deo mladih Amerikanaca odveli su pravo iz virtuelnog sveta u stvarne crkvene zajednice.

Parohije primećuju sve više mladih

Foto: Depositphotos/Klanneke, photovs

Pravoslavne parohije širom SAD beleže povećano interesovanje, a sveštenici primećuju sve veći broj ljudi mlađih od 35 godina.

To predstavlja značajnu promenu za pravoslavne crkve u Americi, koje su istorijski bile snažno povezane sa imigrantskim zajednicama i porodicama koje su veru prenosile sa generacije na generaciju.

Novi vernici, međutim, često nemaju nikakvu porodičnu vezu sa pravoslavljem.

Oni ga pronalaze sami.

Ponekad sve počinje jednim kratkim snimkom na društvenoj mreži, nakon čega sledi istraživanje, razgovor sa sveštenikom i prvi odlazak na liturgiju.

Pravoslavlje posebno privlači mlade muškarce

Foto: Depositphotos/miglenasaldateva.gmail.com

Posebno je zanimljiv rast interesovanja među muškarcima.

Podaci Istraživačkog centra „Pew“ ukazuju na značajnu demografsku promenu: čak 64 odsto pravoslavnih vernika u SAD danas čine muškarci, dok je 2007. godine njihov udeo iznosio 47 odsto.

Deo novih vernika objašnjava da ih pravoslavlje privlači upravo zato što od čoveka nešto zahteva.

Post, molitva, disciplina, redovno prisustvo bogosluženjima i odgovornost prema zajednici predstavljaju potpunu suprotnost kulturi trenutnog zadovoljstva na koju su mlađe generacije navikle.

Mnogi govore i o potrebi za jasnijim odgovorima na pitanja smisla, porodice, vere i načina života.

Jedno od lica novog talasa

Jedno od prepoznatljivih lica ovog internet fenomena je otac Mojsije Mekferson, koji je napustio protestantizam i prešao u pravoslavlje.

Na „YouTubeu“ objavljuje sadržaje o veri, ali i snimke iz teretane, dok oko vrata nosi veliki pravoslavni krst.

Ta kombinacija vere, discipline i savremenog načina komunikacije dobro pokazuje kako izgleda novi talas pravoslavlja među delom američke omladine.

Za generaciju koja je navikla da gotovo sve otkriva preko interneta, nije neobično što i pitanja vere prvo postavlja na društvenim mrežama.

Razlika je u tome što se kod dela njih interesovanje ne završava na ekranu.

Oni zaista ulaze u crkvu.

Zašto baš pravoslavlje?

Odgovor nije isti kod svih.

Jedne privlači drevnost liturgije i osećaj da učestvuju u nečemu što se vekovima nije suštinski menjalo.

Drugima je važna duhovna disciplina.

Treći u pravoslavlju vide snažan osećaj zajednice koji im nedostaje u savremenom životu.

Ima i onih koji su prethodno pripadali drugim hrišćanskim denominacijama, ali su u potrazi za ranijom hrišćanskom tradicijom došli do istočnog pravoslavlja.

Za mnoge je upravo osećaj kontinuiteta presudan: ideja da liturgija kojoj danas prisustvuju ima korene duboko u najranijim vekovima hrišćanstva.

Internet otvorio vrata nečemu veoma starom

Naravno, teško je precizno utvrditi koliko je ovaj talas veliki na nivou čitavih Sjedinjenih Američkih Država.

Pravoslavci i dalje čine relativno mali deo američke populacije, a pojedina istraživanja imaju ograničen broj pravoslavnih ispitanika.

Ipak, nešto se očigledno menja.

Pravoslavlje u Americi više nije isključivo vera koju su sa sobom donele imigrantske porodice iz istočne i jugoistočne Evrope i sa Bliskog istoka.

Sve češće je reč o svesnom izboru ljudi koji su rođeni i odrasli u potpuno američkom kulturnom okruženju.

I možda je najzanimljiviji deo čitave priče upravo taj paradoks.

Jedna od najmodernijih tehnologija današnjice, algoritam društvene mreže „TikTok“, sve veći broj mladih ljudi upoznaje sa verom čija tradicija traje gotovo dve hiljade godina.

A neki od njih posle tog prvog snimka zaista spuste telefon, otvore vrata pravoslavne crkve i ostanu u njoj.

(EuroNews)

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