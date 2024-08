On je u snimku na Tik Tok nalogu "minut_sa_mashom" ispričao kako je do toga došlo i koji su razlozi za to.

- Pre 4-5 godina sam bio u crkvi i rekao sebi: "Možda želim da budem pravoslavac". Ne znam zašto je tako bilo. Bog samo kaže. I onda sam čekao i čekao. I otišao sam u crkvu u Čikagu i tamo sam se krstio - ispričao je on i dodao da mu pravoslavna vera prija i da želi još mnogo da nauči o pravoslavlju.

- Postiću ovog meseca - kaže, a priča i da mu je plan da jedno vreme provede i u manastiru.

- Želim da naučim što više jer je bog veliki - rekao je on i dodao: "Moja religija je ljubav, ali ja sam pravoslavac".

DŽibri Bel, inače, već duže vremena boravi u Srbiji i oduševljen je našom kulturom. Često ističe da na Zapadu imaju pogrešno mišljenje o Srbiji, te da je naša zemlja puna divnih, plemenitih i srdačanih ljudi.

@jibribell These kids inspire me! I met them 3 days ago and they were selling bracelets on the street. They asked me if I wanted to buy a bracelet and I told them I didn’t have cash, they told me don’t worry about it gave me two bracelets for free and said “ welcome to serbia ” 🇷🇸 When I saw them today selling lemonade on the street it warmed my heart. They could have been playing video games inside or doing things they shouldn’t… but they are trying to make an honest dollar to pay their phone bill. 🥹 When I was there age I struggled in school but I was very social. I didn’t have any school books I just had a bag of candy bars that I would sell at school. I got kicked out of many school and a lot of my teachers told me I wouldn’t be successful. 😏 Fast forward to my adult years and Im doing exactly what I want to do when I want to do it! More importantly Im successful because Im following my purpose and doing what GOD is instructing me to do! 🙏🏾 Love and light! ❤️💡 - Jibri #serbia #travel #love ♬ Inspirational - neozilla

DŽibri je poznat i po tome što voli da pomogne mnogima u Srbiji kojima je pomoć potrebna.

Srpskoj javnosti je postao poznat pre nekoliko godina kao član muzičkog benda iz Amerike "Black Serbs" - "Crni Srbi", ali i kao suprug Srpkinje Mione iz Niša, s kojom je živeo u Americi. Iako nažalost njihova ljubav nije potrajala, ljubav prema Srbiji je ostala.

(Kurir)

BONUS VIDEO: