Usled dugotrajne suše, jedna od najvažnijih reka u Bosni i Hercegovini ostala je gotovo bez vode. Reka Bosna se na pojedinim mestima pretvorila u plitak potok, a opadaju i zalihe podzemnih voda ključne za snabdevanje stanovništva.

Posle više od nedelju dana vrelog talasa, sa temperaturama koje su se približavale 40 stepeni, voda se povukla, a na površini su ostale stene kroz koje je do skora tekla reka.

Bosna je najveća reka koja celim tokom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu – duga je 271 kilometar, izvire u blizini Sarajeva i uliva se u Savu. Ribolovci sada preskaču između stena i traže dublje delove gde još ima vode.

Almir Prljača iz Agencije za sliv reke Save upozorava da bi bez značajnijih padavina vodostaj mogao da padne još više i dostigne istorijski minimum.

- Međutim, ono što nas posebno brine je stanje podzemnih voda, jer isto kao što je smanjen nivo površinskih voda, tako su i nivoi podzemnih voda značajno spušteni. To se naročito reflektuje za potrebe vodosnabdevanja, jer u Bosni i Hercegovini najveći procenat stanovništva je usko zavisan od nivoa tih podzemnih voda - kaže Prljača.

Bosna je jedna od retkih velikih balkanskih reka bez hidroelektrana i velikih brana, pa je njeno korito važno stanište za brojne vrste riba i vodenih životinja. Pri ovako niskom vodostaju smanjuje se količina kiseonika u vodi, što može dovesti do ugušivanja riba.

Stanovnici Zenice kažu da ne pamte Bosnu ovako plitku. Centar grada gotovo je prazan zbog nesnosne žege.

Suša je pogodila veliki deo Evrope, a nizak vodostaj beleže i Sava i Dunav. Reka Bosna tako postaje još jedan vidljiv znak koliko su ekstremne vrućine i dugotrajni periodi bez kiše promenili leto na evropskom kontinentu.

(Euronews)