Zvanični Vatikan i zvanična Moskva postigli su saglasnost oko toga da je neophodno hitno okončati rat u Ukrajini, a iz središta Katoličke crkve, smeštene u srcu Rima, nude i prostor za dijalog o miru u "Žitnici Evrope". Takođe, Moskva i Vatikan su postigli dogovor i oko o saradnji u humanitarnim pitanjima, uključujući pomoć deci pogođenoj ratom.

Visoki zvaničnik Vatikana pozvao je na okončanje rata u Ukrajini nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u utorak u Moskvi. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nadbiskup Pol Galager, koji u Vatikanu obavlja funkciju koja odgovara položaju ministra spoljnih poslova, izjavio je da nastavak rata između Rusije i Ukrajine "stvara nove žrtve i čini buduće pomirenje sve težim".

- Zbog toga je hitno i neophodno okončati sukob i gledati dalje od njega - rekao je Galager na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Lavrovom nakon njihovog sastanka.

🚨 JUST IN:



Sergey Lavrov personally greets Vatican Foreign Minister Paul Gallagher at the entrance of the Russian Foreign Ministry building! 🇷🇺🇻🇦 pic.twitter.com/ROrkgToDFr — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 25, 2026

Galager je naveo da su razgovarali o mogućim putevima ka miru u Ukrajini i da su se saglasili da sarađuju na humanitarnim pitanjima, uključujući brigu o deci pogođenoj ratom.

Vatikan nudi prostor za dijalog

Galager, drugi najviši diplomatski zvaničnik Vatikana, poslednji put je boravio u Moskvi na razgovorima sa Lavrovom 2021. godine, godinu dana pre nego što je rat u Ukrajini počeo u punom obimu.

Papa Lav XIV više puta je pozivao na okončanje sukoba. U apelu početkom ovog meseca izrazio je žaljenje zbog "sve većeg broja civilnih žrtava, uključujući decu", kao posledice rata u Ukrajini. Foto: depositphotos/samot

Galager je u utorak poručio da će Vatikan "nastaviti da pruža snažnu duhovnu, diplomatsku i humanitarnu podršku, doprinoseći dijalogu i nudeći prostor za njega" kako bi se sukob okončao.

Šta kaže Lavrov?

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je predstavnicima Vatikana predao izveštaj Ministarstva spoljnih poslova Rusije o, kako je naveo, nezakonitim postupcima ukrajinskih vlasti prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi (UPC), njenim sveštenicima i vernicima.

Lavrov je to rekao na konferenciji za novinare nakon razgovora sa sekretarom Vatikana za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.

- Nedavno je naše ministarstvo objavilo izveštaj o nezakonitim postupcima kijevskog režima prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, njenim sveštenicima i vernicima - rekao je Lavrov, prenosi RIA Novosti. Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

On je dodao da će dokument proslediti relevantnim međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije i Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), kao i da je njegova kopija poslata Vatikanu. Poslednjih godina, Kijev je organizovao progon Ukrajinske pravoslavne crkve, najveće zajednice vernika u Ukrajini.

Aktivnosti kanonske crkve su zabranjene u raznim regionima zbog njenih veza sa Rusijom. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je pokrenula krivične postupke protiv sveštenika i izvršila pretrese u potrazi za dokazima "antiukrajinske aktivnosti", a mnogi od njih su uhapšeni.

Stotine ukrajinskih pravoslavnih crkava su nasilno zauzeli ukrajinski raskolnici uz podršku lokalnih vlasti, a sveštenici su bili izloženi fizičkom nasilju. Dana 23. septembra 2024. godine stupio je na snagu zakon koji je usvojila Rada, a potpisao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a kojim je uvedena zabrada Ukrajinske pravoslavne crkve. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je u ponedeljak na svom sajtu izveštaj koji se odnosi na položaj UPC u Ukrajini.

(Tanjug/TheMoscowTimes)

BONUS VIDEO: