Vnukovo je jedan od najvećih moskovskih aerodroma, a tokom rata u Ukrajini korišćen je i za neke diplomatske i zvanične letove.

U pitanju je avion američkog ratnog vazduhoplovstva sa registracionim brojem 07-7181, koji leti pod pozivnim znakom RCH4555. Prema podacima Flajtradara i informacijama koje su prikupili OSINT analitičari, avion je napustio Čarlston 23. avgusta, nakon čega je sleteo u zajedničku bazu Endruz blizu Vašingtona, a zatim nastavio ka Rigi.

U utorak ujutru, C-17 je ponovo poleteo iz letonske prestonice, ovog puta bez javno objavljene destinacije. Podaci praćenja leta ukazivali su da se potom uputio duboko u ruski vazdušni prostor, a njegova poslednja zabeležena pozicija bila je u oblasti Moskve, istočno od aerodroma Vnukovo. Ruski izvori su tada izvestili da je avion tamo sleteo.

Gde je bio pre dolaska u Evropu?

Posebnu pažnju je privukla činjenica da je avion pre dolaska u Evropu boravio u Zajedničkoj bazi Endruz, jednoj od najvažnijih američkih vojnih baza za prevoz visokih vladinih zvaničnika.

U bazi se nalaze i avioni koje koristi američki predsednik, ali se Endruz koristi i za prevoz članova administracije, vojnih komandanata, specijalnih izaslanika i drugih zvaničnih delegacija. Sam dolazak C-17 na Endruz stoga ne znači da je prevozio visokog američkog zvaničnika.

🇺🇸✈️ Russian outlets are publishing footage of a US Air Force Boeing C-17 Globemaster III arriving at Moscow's Vnukovo Airport.



It is expected that the purpose of the visit may be the upcoming prisoner exchange, but this information has not been officially confirmed. pic.twitter.com/EUhUOBwX4T — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 25, 2026

C-17 Gloubmaster III je inače veliki strateški transportni avion koji američka vojska koristi za prevoz ljudi, vojne opreme, vozila i tereta na velike udaljenosti.

Nema zvaničnog objašnjenja

Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je pažnju i zbog aktuelnih diplomatskih kontakata vezanih za rat u Ukrajini.

Poslednjih dana pojavile su se informacije o mogućim putovanjima američkih predstavnika u Ukrajinu i Rusiju, među kojima se pominju Stiv Vitkof i DŽared Kušner.

Russian media report that a motorcade with American diplomatic license plates was spotted on the streets of Moscow following reports that a U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III had landed at Vnukovo Airport. https://t.co/EiKsKdnu6t pic.twitter.com/Hzrppj9fFy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 25, 2026

Međutim, nema potvrde da je njihova moguća ruta povezana sa ovim letom, niti je poznato da li je C-17 uopšte prevozio američke zvaničnike. U nekim izveštajima pominjana je i moguća buduća poseta direktora FBI-ja Kaša Patela Rusiji, ali je ona navodno planirana tek za oktobar.

Američke i ruske vlasti još uvek nisu javno objavile informacije o svrsi leta.

(Jutarnji)

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