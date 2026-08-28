Albanski premijer Edi Rama važi za najvišeg političara sa svojom visinom od 2 metra.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedan je od najviših svetskih lidera. Vučiću jedan centimetar fali do puna dva metra - visok je 1.99m.

Odmah iza njega nalazi se nemački kancelar Fridrih Merc, koji je visok svega centimetar manje - 1.98 m. Foto: Mike Schmidt/imago stock&people/Profimedia

Među više političare spadaju i hrvatski političari - premijer Andrej Plenković (1.91 m) i Zoran Milanović (1.89 m).

Generalni sekretar NATO-a i bivši dugogodišnji premijer Holandije Mark Rute visok je 1.93 m.

Američki predsednik Donald Tramp i njegov suparnik iz Venecuele Nikolas Maduro visoki su po 1.90 m. Iste visine su i španski premijer Pedro Sančez, kao i premijer Crne Gore Milojko Spajić, dok visina predsednika Finske Aleksandera Stuba iznosi 1.89 m. Foto: SAUL LOEB/AFP/Profimedia

Od ostalih svetskih lidera, tu su Kanađanin DŽastin Trudo (1.88 m), prestolonaslednik i premijer Saudijske Arabije Muhamed bin Salman (1.85 m), kao i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan (1.83 m).

Visina slovačkog premijera Roberta Fica iznosi približno 1.83 m.

Prema nekim izvorima kineski lider Si Đinping je visok 1.80 m, dok drugi ističu da ima 1.75 m.

Odmah iza njega po visini nalazi se bivši mađarski premijer Viktor Orban sa 1.74 m visine, a centimetar niži su francuski predsednik Emanuel Makron i bivši britanski premijer Kir Starmer. Foto: SIMON WOHLFAHRT/AFP/Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk visok je oko 1.72–1.74 m, što ga svrstava u evropski prosek.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da su lideri dve sukobljene strane jednake visine - ruski predsednik Vladimir Putin i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski visoki su po 1.70 m.

Pored njih, 1.70 m visok je i severnokorejski vođa Kim DŽong Un. Foto: Kirill Chubotin/UKRINFORM/Sipa Press/Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia, Javno vlasništvo Vesti GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić Vesti "POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića

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