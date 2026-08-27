Ćerka rumunskog političara Kazimira Joneskua, Viktorija (22), pronađena je mrtva na farmi u opštini Mušatešti, u okrugu Arđeš, gde je nekoliko dana boravila kod prijatelja, piše portal "Observatornews.ro".

Foto: Instagram

Viktorija je tamo stigla 21. avgusta, a poslednji put je viđena u utorak uveče, oko 21 sat. U sredu ujutru pronašla ju je osoba kod koje je boravila, koja je odmah obavestila policiju.

Primele cuvinte ale fostului politician Cazimir Ionescu după moartea fiicei sale: „Totul părea să meargă spre bine” https://t.co/rfuTis6fU4 — stiripesurse.ro (@stiripesurse_ro) August 27, 2026

Prema prvim informacijama iz istrage, mlada žena, koja se borila sa depresijom, najverovatnije je izvršila samoubistvo vešanjem. Policija je u kući pronašla i oproštajno pismo u kojem je Viktorija tražila oproštaj od članova porodice.

Na mesto događaja izašli su policajci i forenzičari. Tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na to da je smrt nastupila pod drugim okolnostima. Telo 22-godišnjakinje biće poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Istraga je u toku.

Policija mogla samo da konstatuje smrt

Povodom tragične smrti mlade devojke saopštenjem se oglasio i Policijski inspektorat okruga Arđeš.

1990, Marea Mineriadă. Cazimir Ionescu susține că a salvat Ambasada SUA de un posibil atac http://t.co/IZuA3Ok9Hd pic.twitter.com/hquVKB6qZC — Digi24 (@Digi24_HD) June 15, 2015

- Tokom današnjeg dana, 26. avgusta, policiji u Kurtea de Arđeš prijavljeno je da je jedna mlada žena pokušala da izvrši samoubistvo dok se nalazila u objektu u opštini Mušatešti - piše na početku saopštenja i dodaje se:

- Na lice mesta izašli su policajci Odseka ruralne policije Domnešti i utvrdili da su navodi potvrđeni. Nažalost, medicinska ekipa koja je stigla na lice mesta konstatovala je smrt osobe, 22-godišnje devojke iz Bukurešta.

Ko je Kazimir Jonesku

Kazimir Jonesku je rumunski političar koji je bio aktivan na političkoj sceni nakon pada komunizma 1989. godine. Bio je član Narodnog fronta spasa, političke formacije koja je nastala neposredno nakon revolucije, a tokom devedesetih godina obavljao je funkcije poslanika i senatora u rumunskom parlamentu.

Cazimir Ionescu a fost dat afara din CNSAS, dupa 18 ani: „Nu cred ce aud. Si nici ce vad”https://t.co/tR1t4l23Sw — aktual24.ro (@ak24ro) March 31, 2024

Tokom političke karijere bio je povezan sa strankom Front narodnog spasa, a kasnije i sa drugim političkim strukturama proisteklim iz tog pokreta. Jonesku je godinama bio prisutan u rumunskom javnom i političkom životu, posebno u periodu tranzicije zemlje iz komunizma ka višestranačkoj demokratiji.

(Kurir/Observatornews.ro)

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