– Moramo se bolje suočiti sa ovom strankom, posebno kada je reč o političkom sadržaju, kao i o izboru reči – rekao je Merc na skupu „Christlich Demokratische Union“ (CDU) u Hanoveru.

Brojni skupovi podrške demokratiji održani su danas, dan uoči pokrajinskih izbora u Saksoniji-Anhaltu.

Foto: BODE / imago stock&people / Profimedia

 

Merc se osvrnuo i na nedavnu izjavu predsednika „AfD“-a u Saksoniji-Anhaltu Martina Rajhardta, koji je na skupu stranačke omladine Nemačku opisao kao – lenju propalicu koja smrdi na drogu.

– Ova izjava pokazuje šta ovi ljudi misle o Nemačkoj. Ne smemo dozvoliti da nam ovako ocrnjuju našu zemlju – poručio je Merc.

On je istakao da Nemačka iza sebe ima 80 uspešnih godina i da je, uprkos brojnim problemima i izazovima sa kojima se suočava, i dalje jedna od najstabilnijih demokratija na svetu.

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Merc trenutno nije popularan

Merc nije učestvovao na predizbornim skupovima svoje stranke u Saksoniji-Anhaltu, što analitičari povezuju sa njegovom trenutnom nepopularnošću i bojazni da bi svojim dolaskom mogao dodatno da ugrozi nezavidan položaj „CDU“-a u toj saveznoj pokrajini.

U glavnom gradu Saksonije-Anhalta, Magdeburgu, danas je održan Festival demokratije, uz brojne skupove na kojima je upućen poziv na očuvanje demokratije i zalaganje za – Saksoniju-Anhalt otvorenu prema celom svetu.

„AfD“, čiji je ogranak u Saksoniji-Anhaltu Kancelarija za zaštitu ustavnog poretka proglasila protivustavnom organizacijom, ubedljivo vodi u istraživanjima javnog mnjenja.

Prema anketama, stranka bi mogla da osvoji čak i apsolutnu većinu i tako prvi put samostalno formira pokrajinsku vladu u jednoj nemačkoj saveznoj pokrajini.

(Index.hr)

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