Muškarac u civilnoj odeći juče je oko 16 časova prišao objektu u kojem su bili smešteni pripadnici 72. zasebne mehanizovane brigade, otvorio vatru i prvo ubio jednog ukrajinskog vojnika. Zatim je ušao u kuću i ubio još četvoricu, objavio je ukrajinski medij Glavkom.

Izvor iz vojne komande u Harkovskoj oblasti potvrdio je za ukrajinski Bi-Bi-Si da je osumnjičeni napadač ruski ratni zarobljenik.

Regionalno tužilaštvo u Harkovu potvrdilo je da je pokrenuta istraga. Saopštilo je da je nepoznata osoba 13. oktobra u stambenoj zgradi u Harkovskoj oblasti ubila pet pripadnika ukrajinskih oružanih snaga. Pritom nije navelo da je osumnjičeni ruski ratni zarobljenik.

Tužilaštvo je objavilo da istražitelji razmatraju nekoliko mogućih motiva, uključujući mogućnost da je napadač bio povezan s ruskom diverzantsko-izviđačkom grupom.

Brigada je objavila saopštenje u kojem navodi: „Dana 13. oktobra na području Harkovske oblasti dogodio se tragičan događaj u kojem su poginuli pripadnici 72. zasebne mehanizovane brigade nazvane po Crnim Zaporošcima. Prema preliminarnim informacijama, u incident su mogle biti uključene osobe koje su verovatno državljani Ruske Federacije”.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Pucnjava je ukupno trajala oko dva sata, izvestio je Glavkom. Ukrajinski Bi-Bi-Si dodaje da su stanovnici u 16:20 pozvali lokalnu policijsku stanicu i prijavili incident. Prema Glavkomu, još jedan ukrajinski vojnik ranjen je u susednom selu.

Dok potraga za napadačem traje, ukrajinski Bi-Bi-Si piše da je reč o muškarcu visokom između 160 i 170 centimetara, vitke građe, tamne kose i neuredne brade. Nosio je tamnoplave farmerke, crnu jaknu dugih rukava i sivi ranac, a bio je naoružan automatskom puškom.

Ukrajinski Koordinacioni štab za postupanje s ratnim zarobljenicima objavio je 6. oktobra da je Ukrajina zarobila 858 ruskih vojnika više nego što je ukrajinskih vojnika završilo u ruskom zarobljeništvu.

Od sredine 2023. godine Ukrajina zarobljava više ruskih vojnika nego što Rusija zarobljava ukrajinskih, naveo je Štab. Dodao je da ukrajinska vojska isplaćuje nagrade za zarobljavanje ruskih vojnika jer svaki od njih može predstavljati priliku za razmenu ukrajinskih vojnika ili civila koji se nalaze u ruskom zatočeništvu.

Ukrajina i Rusija razmenjuju ratne zarobljenike, što je jedno od retkih preostalih područja direktne humanitarne saradnje između dveju zemalja tokom rata. Dve su zemlje nastavile i sa repatrijacijom tela poginulih vojnika, uprkos tome što je širi diplomatski proces uglavnom zastao.

Kijev Independent

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