- Na čelu Sjedinjenih Država nalazi se neko ko je ili korisni idiot ili agent uništenja evropske snage i slobode.

Ruski rat protiv Ukrajine direktno je usmeren protiv nas, Evropljana, a mi smo pritom sami - rekao je Gluksman na konferenciji Politico Competitiveness Summit u Parizu.

Evroparlamentarni poslanik tvrdi i da bi dolazak njegove rivalke Marin Le Pen u Jelisejsku palatu 2027. godine bio pobeda ruskog lidera Vladimira Putina i korak prema „porazu evropskog kontinenta”.

Prema anketnom pregledu Politika, Le Penova trenutno ima dvocifrenu prednost pred konkurentima uoči prvog kruga predsedničkih izbora sledeće godine.

Gluksman je na četvrtom mestu, iza bivšeg premijera Eduara Filipa i kandidata krajnje levice Žan-Lika Melanšona. Ako nijedan kandidat u prvom krugu ne osvoji više od 50 odsto glasova, francuski predsednički izbori odlučuju se u drugom krugu.

Foto: Charles Bury/Sipa Press/Profimedia

„Decenijama smo suverenitet i bezbednost prepuštali Vašingtonu”

Gluksman, jedan od najstaknutijih proevropskih glasova u predsedničkoj trci, ponovo je podržao uspostavljanje evropskog protivvazdušnog štita za Ukrajinu i založio se za snažniju, suverenu evropsku odbrambenu industriju.

- Decenijama smo svoj suverenitet i bezbednost prepuštali Vašingtonu, a sada shvatamo koliko je to bila greška - istakao je Gluksman.

Gluksman smatra i da bi Evropa trebalo zajednički da izdaje dug kako bi finansirala odbrambene projekte. Nemačka i druge fiskalno konzervativne članice EU dosad su nerado razmatrale takav predlog.

To bi, prema njegovom mišljenju, bilo bolje rešenje od pokušaja razvoja projekata u saradnji pojedinačnih država članica, poput neuspelog francusko-nemačkog projekta borbenog aviona nove generacije.

- Bez zajedničkih ulaganja nijedna evropska zemlja, uključujući Nemačku, neće moći kratkoročno da se suoči sa ratovanjem budućnosti. Ovo je pitanje života ili smrti - smatra Gluksman. Foto: Depositphotos/PromesaStudio

Kritikovao Makrona jer je ugostio Putina i Sija

U opširnom intervjuu izneo je i smernice svoje spoljne politike u slučaju da bude izabran za francuskog predsednika u aprilu 2027. godine. Najavio je jačanje odnosa sa zemljama srednje i istočne Evrope, umesto približavanja liderima poput Putina ili kineskog predsednika Si Đinpinga.

Sledeći francuski predsednik, uveren je, „trebalo bi da ode u Varšavu i Talin”, a ne u Peking ili Moskvu. Gluksman je više puta kritikovao Makrona zbog toga što je 2017. godine ugostio Putina na raskošnoj svečanosti u palati Versaj, a 2024. je kineskom predsedniku Siju priredio obilazak sela na jugozapadu Francuske u kojem je odrasla njegova baka. Foto: Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kandidat levog centra veruje da bi Evropa u pregovorima sa Kinom trebalo da „iskoristi svoju poziciju snage”. Evropska unija pokušava da smanji trgovinski deficit sa Kinom, koji iznosi milijardu evra dnevno.

Proteste srednjoškolaca smatra opravdanima

Gluksman je takođe poručio da EU treba da ostane pri cilju postepenog ukidanja vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem do 2035. godine i ulaže u električna vozila kako ne bi „prepustila” tu industriju Kini. Biračima se predstavlja kao kandidat koji će se, postane li predsednik, suprotstaviti liderima velikih svetskih sila koje smatra autoritarnima.

Dok se predsednička kampanja zahuktava, nastoji da ojača i svoj položaj na domaćoj političkoj sceni. Proteste srednjoškolaca ocenio je „potpuno legitimnima i opravdanima”.

Pored toga, upozorio je i da su nastavnici premalo plaćeni.

Politiko

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