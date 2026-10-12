Tokom vikenda, Stejt department i Pentagon uputili su upozorenja ukrajinskim i evropskim zvaničnicima, a američka vojska je direktno kontaktirala komandante u Ukrajini.

Da je SAD zapretio obustavom razmene obaveštajnih podataka potvrdio je i drugi izvor upućen u situaciju. O pretnjama obustavom saradnje i nabavke oružja prvi je izvestio Financial Times.

- Zovu Kijev... Zovu sve u Evropi - rekao je jedan od zvaničnika koji je primio poziv iz američkog ministarstva odbrane.

Pozadina američkog ultimatuma

Pretnje dolaze u vreme dok je predsednik Donald Tramp izrazito ljut na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije. Tramp već dugo smatra da je rat između Ukrajine i Rusije odgovoran za rast cena dizela na svetskom tržištu i zahteva da obe strane prekinu napade na energetska postrojenja.

Visokim cenama doprineo je i američki sukob sa Iranom.

Tramp je ranije u nedelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorene o, kako ga je nazvao, „energetskom primirju”. Izvor blizak Zelenskom tvrdi da je takav razvoj događaja bio iznenađenje.

- Ukrajina podržava primirje i važno je da ga podrži i Rusija. Čekamo detalje sa američke strane - napisao je Zelenski na mreži Iks nakon Trampove objave.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality. Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today. There have been glide bomb strikes and strikes on our energy infrastructure too. A power plant in Kharkiv was attacked this evening. Overall, this past week alone, the Russians have carried out more than 200 strikes on our electricity generation and transmission facilities in Ukraine, and another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities. They have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been wounded. Ukraine has proposed many de-escalatory steps. Putin had one answer to all of them – “nyet.” We do hope that he will finally say something to America, Ukraine, and the entire world that will lead to a real and dignified peace. Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The Armed Forces of Ukraine have received all the appropriate orders. We are awaiting clear details of the dialogue between America and Russia – and we expect Putin to follow through on what President Trump said. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Šta obustava pomoći znači za Kijev

Jedan evropski zvaničnik izjavio je za CNN da su razmena obaveštajnih podataka i nabavka oružja „ključni” za Ukrajinu.

Pretnju je opisao kao „tužan dan” za Kijev i njegove saveznike. Ako se američke pretnje ostvare, posledice za ukrajinsku odbranu bile bi trenutne.

Američki obaveštajni podaci ključni su za ukrajinsku odbranu od ruskih balističkih projektila jer otkrivaju lokacije lansera te ciljeve i vreme napada. S druge strane, obustava nabavke oružja, koja se sprovodi putem PURL mehanizma (Prioritized Ukraine Requirements List), najteže bi pogodila isporuke presretača za sistem Patriot.

Ukrajini tih projektila ionako kritično nedostaje, posebno jer je Rusija pojačala napade raketama i dronovima širom zemlje.

Prema izjavi drugog evropskog zvaničnika za CNN, NATO tokom vikenda još nije zabeležio promene u programu PURL. Trampova administracija nije prvi put posegnula za ovakim merama.

Razmena obaveštajnih podataka sa Ukrajinom već je bila obustavljena u martu 2025., nakon napetog sastanka Zelenskog i Trampa u Ovalnom kabinetu. Saradnja je kasnije obnovljena, i to nakon što je Ukrajina na pregovorima u Saudijskoj Arabiji prihvatila američki predlog primirja.

Zaoštravanje odnosa Trampa i Zelenskog

Ove pretnje dodatno će zakomplikovati već napete odnose između Trampa i Zelenskog. Dvojica predsednika proteklih dana su se sukobila oko američkog dogovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o snabdevanju tržišta ruskim dizelom.

Američki zvaničnik ranije je za CNN izjavio da su upravo kontinuirani ukrajinski napadi na rafinerije delimično podstakli Trampa na sklapanje tog dogovora.

Tramp je u subotu sugerisao da bi Ukrajina trebalo da zameni Zelenskog i dobije novog lidera.

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