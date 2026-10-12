Tokom vikenda, Stejt department i Pentagon uputili su upozorenja ukrajinskim i evropskim zvaničnicima, a američka vojska je direktno kontaktirala komandante u Ukrajini.
Da je SAD zapretio obustavom razmene obaveštajnih podataka potvrdio je i drugi izvor upućen u situaciju. O pretnjama obustavom saradnje i nabavke oružja prvi je izvestio Financial Times.
- Zovu Kijev... Zovu sve u Evropi - rekao je jedan od zvaničnika koji je primio poziv iz američkog ministarstva odbrane.
Pozadina američkog ultimatuma
Pretnje dolaze u vreme dok je predsednik Donald Tramp izrazito ljut na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije. Tramp već dugo smatra da je rat između Ukrajine i Rusije odgovoran za rast cena dizela na svetskom tržištu i zahteva da obe strane prekinu napade na energetska postrojenja.
Visokim cenama doprineo je i američki sukob sa Iranom.
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Tramp je ranije u nedelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorene o, kako ga je nazvao, „energetskom primirju”. Izvor blizak Zelenskom tvrdi da je takav razvoj događaja bio iznenađenje.
- Ukrajina podržava primirje i važno je da ga podrži i Rusija. Čekamo detalje sa američke strane - napisao je Zelenski na mreži Iks nakon Trampove objave.
Šta obustava pomoći znači za Kijev
Jedan evropski zvaničnik izjavio je za CNN da su razmena obaveštajnih podataka i nabavka oružja „ključni” za Ukrajinu.
Pretnju je opisao kao „tužan dan” za Kijev i njegove saveznike. Ako se američke pretnje ostvare, posledice za ukrajinsku odbranu bile bi trenutne.
Američki obaveštajni podaci ključni su za ukrajinsku odbranu od ruskih balističkih projektila jer otkrivaju lokacije lansera te ciljeve i vreme napada. S druge strane, obustava nabavke oružja, koja se sprovodi putem PURL mehanizma (Prioritized Ukraine Requirements List), najteže bi pogodila isporuke presretača za sistem Patriot.
Ukrajini tih projektila ionako kritično nedostaje, posebno jer je Rusija pojačala napade raketama i dronovima širom zemlje.
Prema izjavi drugog evropskog zvaničnika za CNN, NATO tokom vikenda još nije zabeležio promene u programu PURL. Trampova administracija nije prvi put posegnula za ovakim merama.
Razmena obaveštajnih podataka sa Ukrajinom već je bila obustavljena u martu 2025., nakon napetog sastanka Zelenskog i Trampa u Ovalnom kabinetu. Saradnja je kasnije obnovljena, i to nakon što je Ukrajina na pregovorima u Saudijskoj Arabiji prihvatila američki predlog primirja.
Zaoštravanje odnosa Trampa i Zelenskog
Ove pretnje dodatno će zakomplikovati već napete odnose između Trampa i Zelenskog. Dvojica predsednika proteklih dana su se sukobila oko američkog dogovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o snabdevanju tržišta ruskim dizelom.
Američki zvaničnik ranije je za CNN izjavio da su upravo kontinuirani ukrajinski napadi na rafinerije delimično podstakli Trampa na sklapanje tog dogovora.
Tramp je u subotu sugerisao da bi Ukrajina trebalo da zameni Zelenskog i dobije novog lidera.