Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha poručio je da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik zemlje, nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Ukrajinu da izabere novog lidera koji bi mogao da postigne dogovor o okončanju rata sa Rusijom.

Sibiha je u objavi na društvenoj mreži Iks stao u odbranu aktuelnog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ističući da zemlju vodi u periodu rata za nezavisnost, slobodu i dostojanstvo.

- Zelenski ima podršku ukrajinskog naroda, a Ukrajinci imaju pravo da odlučuju. Izjave iz inostranstva samo potvrđuju da on dobro radi svoj posao. Zaslužuje podršku, poručio je šef ukrajinske diplomatije, prenose mediji. Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

Tramp je ranije izjavio da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsednika koji bi bio sposoban da postigne sporazum sa Rusijom i doprinese okončanju rata.

Američki predsednik ponovo je kritikovao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, tvrdeći da oni utiču na svetsko tržište dizela i stvaraju dodatne probleme.

Tramp je ocenio da je ukrajinski predsednik imao više prilika da postigne dogovor, ali da ih nije iskoristio. Zbog toga je ponovio stav da bi Ukrajina trebalo da izabere novog lidera. Foto: Aleksander Kalka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

NJegove izjave dodatno su zaoštrile retoriku između Vašingtona i Kijeva, u trenutku kada se vode razgovori o mogućem okončanju rata.

Sibiha je svojim odgovorom naglasio da pitanje ukrajinskog predsednika ne može da se rešava na osnovu poziva stranih zvaničnika, već da pravo na izbor pripada građanima Ukrajine.

Istovremeno je istakao da Zelenski vodi zemlju u izuzetno teškim okolnostima, dok traje rat koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. godine.

Razmena izjava dolazi u trenutku novih neslaganja između američke i ukrajinske administracije oko načina na koji bi trebalo okončati sukob. Dok Tramp insistira na sporazumu sa Moskvom i kritikuje ukrajinske udare na rusku energetsku infrastrukturu, Kijev nastavlja da naglašava potrebu za zaštitom svojih interesa i bezbednosti.

Za sada nema naznaka da je Sibiha najavio promenu ukrajinske politike, a njegova poruka prvenstveno predstavlja odgovor na Trampove zahteve i podršku aktuelnom predsedniku.

(Srbija Danas)

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