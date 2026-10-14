Dodao je i da „postoje stručnjaci koji tvrde da je količina lako dostupne nafte daleko veća nego na gotovo bilo kom drugom kopnu na svetu.”

Tramp je takođe istakao ulogu Grenlanda u odbrani Sjedinjenih Država u Evropi. Rekao je da bi „svaki budući napad na SAD morao da prođe preko tog poluautonomnog ostrva, gde će naša odbrana rutinski rušiti dronove, projektile ili bilo koji drugi oblik oružja koji još nije ni osmišljen.”

- To nam obezbeđuje vreme, položaj i vidno polje kao nigde drugde na svetu! - dodao je.

Ova objava dolazi nešto više od četiri nedelje nakon što su SAD, Grenland i Danska, koja upravlja teritorijom, potpisali novi bezbednosni sporazum za jačanje američke vojne i bezbednosne prisutnosti na ostrvu.

Sporazum omogućava Sjedinjenim Državama širok pristup vazdušnom prostoru i teritoriji ostrva. Iako je fokus primarno na vojnoj upotrebi Grenlanda, dokument spominje i eksploataciju resursa te „saradnju na području minerala” između dveju zemalja, bez navođenja konkretnih detalja.

Širenje vojne prisutnosti

Plan dopušta SAD-u proširenje postojeće svemirske baze Pitufik, koja je najsevernija američka vojna instalacija i služi kao sistem za rano upozoravanje na nadolazeće projektile. Sporazum ujedno navodi da SAD može da uspostavi dodatne baze na lokacijama Narsarsuak i Mestersvig, koje su međusobno udaljene oko 1.500 kilometara.

Bilo koja od tri strane može po potrebi da predloži nova „odbrambena područja”, uz odobrenje ostalih potpisnica.

Sporazum nema rok trajanja i zabranjuje državama koje nisu članice NATO-a osnivanje baza na ostrvu bez pristanka svih strana. Tramp je još od svog prvog mandata isticao strateški položaj Grenlanda kao jedan od razloga za jaču američku kontrolu nad tim poluautonomnim ostrvom. Čak je predlagao kupovinu ostrva od Danske ili korišćenje vojne sile.

Pojedini stručnjaci iz industrije smatraju da su mineralni resursi na Grenlandu dosad tek površno istraženi. Prema njihovim procenama, troškovi vađenja privatnim kompanijama do sada nisu bili ekonomski isplativi.

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