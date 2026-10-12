Vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič, upozorio je da će Alijansa uništiti "sve što je potrebno" ukoliko ruski predsednik Vladimir Putin odluči da napadne neku od njenih članica.

Američki general poručio je da će NATO "blokirati, oslabiti i slomiti" svaki napad, upozorivši da će se svako ko bude "dovoljno glup" da napadne Alijansu suočiti sa razornim odgovorom.

NJegovo oštro upozorenje usledilo je u trenutku kada je Putin optužen da je prekršio "energetsko primirje" koje je najavio američki predsednik Donald Tramp, svega nekoliko sati nakon objavljivanja navodnog sporazuma, dok su ruske snage nastavile napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Najmanje tri osobe su poginule, dok su hiljade ljudi ostale bez struje nakon što su ruski dronovi i navođene avionske bombe pogodili ciljeve širom Ukrajine.

Grinkevič: NATO je spreman da se bori već večeras

Govoreći danas na Varšavskom bezbednosnom forumu, Grinkevič, vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi (SACEUR), insistirao je na tome da je Alijansa spremna da odgovori na svaki napad.

- Ako neko bude dovoljno glup da nas napadne, borićemo se. Zaustavićemo napad i sprečiti neprijatelja da ostvari svoje ciljeve, kakvi god oni bili - izjavio je američki general.

- Ukratko, pobrinućemo se da svaki napad na bilo koju članicu Alijanse bude potpuno uzaludan - naglasio je.

Grinkevič je istakao da NATO ostaje odbrambeni savez i da ne smatra da je rat "neposredan ili neizbežan". Russian Defence Ministry Press S/Zuma Press/Profimedia, AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ipak, upozorio je da su snage Alijanse "spremne da se bore već večeras" ukoliko neprijatelj pokrene napad.

Prema njegovim rečima, NATO bi najpre blokirao snage koje pokušavaju invaziju, zatim oslabio njihov napad, a potom slomio sposobnost neprijatelja da nastavi borbu.

- Treba da imamo poverenja u našu sposobnost da ostvarimo masovne vojne efekte, kao i u upozorenje koje iz toga proizlazi, da možemo da odgovorimo na svaki neprijateljski korak u eskalaciji sukoba - rekao je Grinkevič.

- Ovi isti faktori trebalo bi da nateraju svakog protivnika da dobro razmisli. Kada vide ujedinjenu, snažnu i spremnu Alijansu, trebalo bi brzo da shvate da je vojna cena eskalacije previsoka - dodao je.

Iako nije direktno imenovao Rusiju, njegovo upozorenje dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog pretnji koje dolaze iz Moskve.

Češki obaveštajci upozoravaju: Rusija bi mogla da napadne NATO u narednim mesecima

Grinkevičevo upozorenje usledilo je nakon što je šef češke obaveštajne službe izjavio da bi Rusija u narednim mesecima mogla da izvede ozbiljan napad na teritoriju NATO.

Mihal Koudelka, direktor češke Bezbednosno-informativne službe (BIS), upozorio je da bi Moskva mogla da pokrene "sabotažne napade", napade dronovima ili čak ograničenu vojnu operaciju protiv neke članice Alijanse.

Ipak, naglasio je da direktan vojni napad trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju, budući da je "Rusija koncentrisala sve svoje snage u Ukrajini".

Koudelka je naveo da češka obaveštajna služba nema konkretne dokaze o neposrednom napadu na Češku, ali da pažljivo prati ruske aktivnosti usmerene protiv članica NATO. Foto: Depositphotos/lucky_pics

Prema njegovoj proceni, ruska kampanja sabotaža i drugih tajnih operacija ima za cilj da naruši jedinstvo Alijanse kada je reč o podršci Ukrajini.

Upozorio je i da Putin, kako izgleda, sprovodi opasnu strategiju "eskalacije radi deeskalacije", dok Moskva pojačava pritisak na zemlje koje podržavaju Kijev.

Zelenski optužio Putina da je prekršio Trampovo energetsko primirje

Ova upozorenja dolaze nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio Vladimira Putina da je obesmislio najnoviji Trampov pokušaj uspostavljanja primirja.

Zelenski je kritikovao Moskvu zbog novih napada na energetska postrojenja u Kijevu i Harkovskoj oblasti, uprkos iznenadnoj objavi američkog predsednika o postizanju dogovora. Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

- Rusi su dronom "šahed" pogodili elektranu u Kijevu, a mnogi delovi grada ostali su bez struje - izjavio je Zelenski.

- Kasnije su usledili napadi na energetske objekte u Harkovskoj oblasti. I sve se to dogodilo NAKON što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država dao izjavu o energetskom primirju - naglasio je.

Tramp je prethodno objavio da odmah stupa na snagu obustava napada na energetsku infrastrukturu, tvrdeći da su se obe zaraćene strane saglasile sa sporazumom.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social" napisao je:

- Od ovog trenutka na snagu stupa ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su pristale. Nemojte ga kršiti! Hvala na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Foto: Liam McBurney/PA Images/Profimedia

Međutim, navodni diplomatski uspeh doveden je u pitanje svega nekoliko sati kasnije, kada su ruski dronovi nastavili napade na ukrajinske ciljeve.

Iznenadna Trampova objava, po svemu sudeći, zatekla je i Kijev.

Zelenski je za Aksios ("Axios") izjavio da je vest o energetskom primirju za njega bila iznenađenje.

- To je novost i za mene - rekao je ukrajinski predsednik, otkrivši da je za Trampovu objavu saznao "iz medija", a ne direktno od američke administracije. Foto: TASS/Sipa USA/Profimedia

Uprkos nejasnoćama, Zelenski je insistirao na tome da je Ukrajina spremna da obustavi sopstvene napade ukoliko Moskva učini isto.

- Sa naše strane, Ukrajina uvek U POTPUNOSTI podržava korake ka deeskalaciji, zaštiti ljudskih života i odluke potrebne za okončanje rata i obezbeđivanje trajnog mira - poručio je.

Novi ruski napadi na Ukrajinu: Poginuli, povređeni i nestanci struje

Uprkos Trampovoj objavi, rusko bombardovanje je nastavljeno, a Zelenski je upozorio da su ruski dronovi tokom celog dana bili prisutni na ukrajinskom nebu.

- Nažalost, ukrajinsko nebo je danas čitavog dana bilo prepuno ruskih 'šaheda'. Bilo je udara navođenim avionskim bombama, kao i napada na našu energetsku infrastrukturu. Večeras je napadnuta elektrana u Harkovu - izjavio je.

Prema izveštajima, novi napadi izazvali su požare u severnim delovima Harkovske oblasti tokom noći, ali su oni u međuvremenu ugašeni. Foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia, Depositphotos/patera_

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je da su dronovi pogodili i jednu višespratnicu u drugom po veličini ukrajinskom gradu, pri čemu je povređeno najmanje pet osoba.

U najnovijem talasu napada, prema dostupnim informacijama, povređeno je još oko dvadesetak ljudi.

Zelenski je takođe optužio Moskvu da je tokom noći gađala gasna postrojenja dronovima na mlazni pogon, što je dodatno podstaklo optužbe da Putin ignoriše Trampovu objavu o primirju.

Govoreći na Varšavskom bezbednosnom forumu, ukrajinski predsednik ironično se osvrnuo na očigledno ignorisanje Trampove izjave od strane Kremlja.

- Bilo je jasno da Putin ne čita "Truth Social" i da njegovi dronovi "šahed" slede drugačija naređenja - izjavio je Zelenski. Foto: Kristina Solovyova/Zuma/Profimedia, ATAAntonio Ahel

- U stvarnosti, a ne samo na "Truth Social", moramo da okončamo ruski rat. Moramo da garantujemo bezbednost. Moramo da stojimo zajedno, Evropa i Sjedinjene Američke Države - poručio je.

Zelenski je naveo da Kijev sada čeka da Vašington objasni šta je tačno dogovoreno sa Moskvom i na koji način bi primirje trebalo da bude sprovedeno.

Istovremeno je upozorio da će Ukrajina "odgovoriti" ukoliko Rusija odbije da poštuje predloženi sporazum.

Putin se, u međuvremenu, nije oglašavao povodom Trampove iznenadne objave, dok Moskva još nije javno potvrdila uslove bilo kakvog sporazuma o energetskom primirju.

(Kurir)

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