Nekadašnji istaknuti trener gimnastike za mlade, Šon Gardner, osuđen je na 90 godina zatvora jer je tajno snimao svoje učenice dok su se svlačile i koristile toalet u jednoj gimnastičkoj sali u američkoj državi  Misisipi. 

Savezni sudija Kristi DŽonson izrekla je maksimalnu moguću kaznu 39-godišnjem Gardneru, odredivši mu 30 godina zatvora za svaku od tri tačke optužnice za savezno krivično delo proizvodnje dečje pornografije, za šta se on izjasnio krivim. 

Gardnerovo hapšenje prošlog leta, koje je izvršio FBI, ponovo je pokrenulo pitanje da li su nadležni u američkoj gimnastici učinili dovoljno da zaštite sportistkinje od seksualnog zlostavljanja od strane jednog uticajnog trenera, preneo je CBS njuz. Gardner je priznao krivicu za postavljanje skrivene kamere u toalet gimnastičkog kluba u mestu Purvis, u Misisipiju, u periodu između decembra 2017. i aprila 2018. godine, kako bi snimao svoje učenice. 

Foto: Profimedia

 

 

Istražitelji navode da je napravio snimke na kojima se izbliza vidi najmanje 10 maloletnica koje su nage ili se svlače. Ovi snimci su pronađeni na njegovim računarima godinama kasnije, tokom istrage o navodima da je seksualno zlostavljao gimnastičarke u Ajovi.

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Prema sudskom dokumentu FBI-ja, istražitelji su iz Gardnerove kuće zaplenili oko 50 video-snimaka i 400 fotografija koji služe kao dokazi. Na jednom od snimaka navodno se vidi kako Gardner isključuje kameru.

Nekoliko njegovih bivših učenica u Vest De Mojnu izjavilo je policiji, a navele su to i u građanskim tužbama, da je on iskoristio svoj položaj kako bi ih zlostavljao. Gardner nije optužen u vezi sa navodima iz Ajove, a policija je saopštila da će sačekati okončanje saveznog sudskog postupka pre nego što odluči o daljim koracima.

U građanskim tužbama protiv Gardnera navodi se da su nadležna tela u ovom sportu, Američka gimnastička asocijacija (USA Gymnastics) i Centar za bezbedan sport još 2017. godine bila obaveštena o njegovom neprikladnom ponašanju, ali da godinama nisu preduzela nikakve mere kako bi ga udaljila iz sporta. 

(Tanjug)

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