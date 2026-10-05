Sporovi među komšijama često počinju zbog nekoliko metara zemlje, pogrešno postavljene ograde ili različitog tumačenja granice između dve parcele. Ono što deluje kao mala nesuglasica može vremenom da preraste u ozbiljan sukob, posebno kada vlasnici ne mogu da se dogovore gde se njihova imovina tačno završava.

Jedan takav spor u američkoj državi Mejn dobio je krajnje neobičan epilog. Gabrijel Braun bio je uveren da deo komšijine garaže zadire u njegovo zemljište, pa je 2020. godine uzeo testeru i presekao objekat. Zbog toga je kasnije usledila tužba, ali Braun ni šest godina kasnije ne krije da bi, kako tvrdi, ponovo uradio isto.

Sve je počelo nejasnom granicom između parcela

Braun se 2012. godine vratio u kuću u Grove ulici u kojoj je odrastao. Nekretnina je nekada bila deo veće površine koja je obuhvatala oko 0,23 hektara susedne parcele, na kojoj su kasnije izgrađeni kuća i garaža u vlasništvu Blejka Ritera.

Problem je bio u tome što dokumentacija za dve nekretnine nije na isti način određivala tačan položaj granice. Ipak, godinama nije bilo većeg sukoba. Braun je imao prijateljski odnos sa Stivom Riterom, Blejkovim ocem, koji je živeo u susednoj kući.

Sve se promenilo nakon Stivove smrti i prenosa nekretnine na njegovog sina.

Prema Braunovoj verziji događaja, Blejk je tada počeo da tvrdi da granica prolazi drugačije nego što je Braun smatrao. Na zemlji je postavljen kolac koji je označavao spornu liniju, nakon čega je između komšija počela rasprava o tome koji deo zemljišta pripada kome.

Uzeo ručnu testeru i presekao garažu

Spor se nastavio do 2020. godine, kada je Braun odlučio da sam reši ono što je smatrao problemom.

Uveren da deo Riterove garaže zauzima njegovo zemljište, uzeo je recipročnu testeru i presekao objekat.

Kasnije je tvrdio da je rez napravio pažljivo i pravo, naglašavajući da odluka nije bila posledica besa.

polovina garaže je uklonjena, dok je druga ostala uz kuću, a neobičan prizor ubrzo je privukao pažnju i medija van SAD.

Riterovi ga tužili zbog presečene garaže

U avgustu 2021. godine Blejk Riter i njegova majka tužili su Brauna i njegovu tadašnju suprugu. Tražili su oko 450.000 dolara kaznene odštete i još 35.000 dolara za uklanjanje ostataka i zamenu garaže, odnosno ukupno oko 485.000 dolara, uz druge zahteve.

Porodice su potom prošle kroz medijaciju, a u januaru 2022. godine dogovorile su se da povuku tužbu. Nije poznato da li je Braun tom prilikom platio bilo kakvu naknadu niti koji su bili svi uslovi dogovora.

On tvrdi da nije platio ništa i da nije imao pravne posledice, ali javni dokumenti ne otkrivaju detalje nagodbe.

Granica na kraju određena nekoliko metara od garaže

Još pre povlačenja tužbe, u novembru 2021. godine, dve strane su se dogovorile oko nove granice parcela. Ona je pratila postojeći potporni zid, nekoliko metara severno od mesta gde je Braun presekao garažu.

To je značilo da je Braun na kraju imao nekoliko metara manje zemljišta nego što je verovao kada je odlučio da preseče objekat, pa nova granica nije u potpunosti potvrdila njegovo viđenje međe.

Polovina garaže ostala da stoji šest godina

Iako je spor završen, posledice su ostale vidljive.

U avgustu 2026. godine polovina garaže i dalje je stajala uz kuću, a jedan stanovnik ulice rekao je da mu objekat izgleda neprijatno i da se čudi što za sve to vreme nije uklonjen ili preuređen. Čak je postao i orijentir za objašnjavanje adresa u Grove ulici.

Blejk Riter je u međuvremenu napustio nekretninu, a njegova prijateljica, koja se uselila u kuću i planira da je preuzme, namerava da ukloni ostatak garaže i povezani ulaz. Na tom mestu trebalo bi da bude napravljen prolaz ka dvorištu.

Ograda razdvaja dve nekretnine

Nakon useljenja, sadašnja stanarka postavila je ogradu visoku oko šest stopa, odnosno približno 1,8 metara, između svoje i susedne kuće. Kako je navela, u početku je i dalje postojala napetost zbog ranijeg spora, ali su se odnosi kasnije stabilizovali.

Braun je 2023. godine, nakon kraja braka, napustio kuću i preselio se u Sangervil, dok je njegova bivša supruga ostala u nekretnini. Ipak, podaci o vlasništvu i dalje ga navode kao vlasnika.

Opet bi uradio isto

U intervjuu objavljenom 2026. godine, Braun je rekao da se ne stidi onoga što je uradio i da bi ponovo doneo istu odluku.

Bivši arborista, koji danas radi u građevinarstvu, dodao je da i dalje sluša šale na račun toga što je prepolovio objekat. Ceo događaj toliko je vezan za njegovo ime da ga je, kako se navodi, počeo doživljavati kao neku vrstu ličnog nasleđa.

Iako je spor pravno završen, njegov trag na Grove ulici i dalje je vidljiv.

Preostala polovina garaže stoji kao podsetnik na sukob koji je počeo zbog granice parcela, a Braunov stav ostao je nepromenjen - i danas tvrdi da bi ponovo uradio isto.

(Blic/CPG Click Oil and Gas)

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