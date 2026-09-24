Hiljade ljudi izašlo je juče na ulice širom Španije kako bi demonstrirali u znak podrške 87-godišnjoj osobi sa invaliditetom, koja je bila prinuđena da napusti svoj dom u kojem je živela 71 godinu u ulici Alcalde Sainz de Baranda u Madridu.

Prema informacijama lista La Vanguardia, u španskoj prestonici oko 10.000 građana okupilo se ispred doma 87-godišnjakinje. Tražili su ostavku predsednice Madridske zajednice, Izabel Dijaz Ajuso, dok su uzvikivali ime starice: "Svi smo mi Marikarmen!" Navodi se da je regionalna vlada Ajuso kupila konkretan stan preko javne kompanije Planifica Madrid. Saobraćaj u ulicama ovog dela grada bio je obustavljen, a na lice mesta stigle su i policijske snage. Foto: Iks printskrin/@EFEnoticias/@MalasLenguas_Tv

"Za Ajuso penthaus, za našu klasu – iseljenja", pisalo je na jednom od transparenata protiv vlade Madrida, dok je na meti demonstranata bila i vlada zemlje, koju su nazvali "licemernom" i "eksploatatorskom".

🔴 ÚLTIMA HORA | Más de 10.000 personas se concentran en estos momentos en Madrid en apoyo a Maricarmen y por el problema de la vivienda según las primeras cifras de Delegación de Gobierno. #MalasLenguas pic.twitter.com/8cqn78Be0D — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 23, 2026

"Špekulanti napolje iz komšiluka"

Na demonstracijama u Barseloni, koje su organizovali sindikati Sindicat de Llogateres i Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), učestvovale su stotine ljudi, uzvikujući parole poput "Marikarmen, nisi sama", "Sramota" ili "Špekulanti napolje iz komšiluka". Neki demonstranti držali su transparent na kojem je pisalo „Za sve Marikarmen“.

U Ovijedu se oko 200 ljudi okupilo u znak solidarnosti i protesta zbog iseljenja Marikarmen. Protest u prestonici Asturije održan je ispred Predstavništva Vlade u Asturiji, uz parole poput "Nećemo tolerisati nijedno iseljenje više" i "vlasnici snose odgovornost, vlada je odgovorna".

Demonstracije su predstavljale epilog društvene mobilizacije koja je počela u utorak uveče, kada se nekoliko desetina ljudi okupilo i kampovalo ispred doma Marikarmen u poslednjem pokušaju da spreči njeno iseljenje, ali u tome nisu uspeli.

Novi vlasnik podigao kiriju sa 500 na 1.650 evra, dali joj samo 30 minuta da isprazni stan

Nakon policijske akcije koja je trajala više od sedam sati, 87-godišnja starica juče je u jedan sat popodne iseljena i na nosilima prebačena na ulicu, a zatim u bolnicu radi kontrole zdravstvenog stanja. Vlasti Madrida dale su joj samo 30 minuta da isprazni stan.

Prvobitni ugovor iz 1956. godine za stan glasio je na ime Marikarmeninog oca. Nakon njegove smrti, stan je prešao na njegovu suprugu, a nakon njene smrti 2008. godine, dat je Marikarmen u podžakup. Vlasnici, kompanija Urbagestión SL, uspešno su pred Vrhovnim sudom tvrdili da je ovaj podžakup bio nevažeći i da ugovor više nije bio na snazi.

VIDEO | Maricarmen, desahuciada a los 87 años. pic.twitter.com/q8kj3pWpCT — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026

Kada je kompanija kupila zgradu u kojoj je Marikarmen živela 71 godinu, ponuđeno joj je da kupi svoj stan za 247.000 evra, što je za ovu ženu predstavljalo ogroman iznos.

Zatim joj je kirija povećana sa 500 na 1.650 evra mesečno, dok njena penzija iznosi 1.350 evra. Ugledni pisac koji je želeo da ostane anoniman ponudio je da pokrije razliku od 1.150 evra, ali je njegova ponuda ignorisana.

U video-snimku koji je snimila pre iseljenja, Marikarmen je sa suzama u očima rekla: "Dobro jutro svima, hvala vam za akciju koju preduzimate, provodeći celu noć na ulici. Molim vas, nastavite, ali nemojte povrediti jedni druge. Ovo mora da se uradi mirno. I dalje čujem svu vašu buku. Zagrljaj svima i svima onima koji me podržavaju u ovoj teškoj borbi protiv nekoga ko želi da zaradi novac, ali koji ne sme da zaboravi da ima roditelje i da bi jednog dana mogao da se nađe u situaciji u kojoj se, nažalost, nalazim ja".

Ove godine u Španiji bilo je 4.000 iseljenja.

(Telegraf)

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