Ginekolog-akušer dr Dina Dolovac, koja je učestvovala u porođaju pacijentkinje čije je novorođenče preminulo u petak 30. oktobra, obratila se se javnosti ispred Ginekološko-akušerskog odeljenja Opšte bolonice u Novom Pazaru zajedno sa svojim kolegama.

Dr Dolovac je rekla da imaju moralnu i ljudsku odgovornost da objasne situaciju oko, kako je rekla, nemilog događaja od 30. oktobra.

- Pacijentkinja je na našem odeljenju bila četiri sata, i za ta četiri sata je kompletno obrađena i oko nje je angažovan ceo tim lekara - kazala je dr Dolovac u video snimku na Instagramu Opšte bolnice Novi Pazar. Foto: Instagram printskrin/opstabolnicanp

Ona je navela da prostim jezikom moraju da objasne zbog čega su ušli u vaginalni porođaj, a ne u carski rez.

- Radi se o pacijentkinji koja je višerotka, odnosno petorotka, koja je u prošlom porođaju imala bebu sa otprilike pet kilograma, kod koje postoji prerastegnutost zida materice, višak plodove vode, optimalan prečnik glavice. Zbog kompletne dilatacije i glavice koja je bila u karličnoj sredini, što znači da je taj porođaj već otpočeo, i u tom smislu je ona bila prioritet, i prioritet je bilo da se porođaj završi vaginalnim putem. Zbog čega se nije radio carski? Pa iz svih gore navedenih razloga. Pacijentkinja je izrazito malokrvna, pacijentkinja ima preveliku telesnu težinu, pacijentkinja ima višak plodove vode.

U svim tim situacijama postoji veliki rizik od rupture materice ili, prostim jezikom rečeno prsnuća materice, atonije materice, obilnog krvarenja koje bi moglo vitalno da ugrozi pacijentkinju i da pacijentkinja izgubi život, a istovremeno postoji rizik, ogroman rizik od histerektomije, odnosno stanja gde mora da se skida materica i da se pacijentkinja ostavi bez dalje reproduktivne sposobnosti - kazala je Dr Dolovac i dodala:

- Zbog cele situacije smo odlučili da pacijentkinju porađamo vaginalnim putem, jer se očekivalo da porođaj protekne u najboljem redu. Ono što sledi je da dolazi do komplikacije porođaja, komplikacije koja je opisana u ginekologiji i akušerstvu i koja se dešava u svim velikim centrima, svim ginekološkim centrima. Može se desiti i u NJujorku, i u Minhenu, i u Beogradu, i u Novom Pazaru.

Doktorka je navela i da su preopterećeni poslom. Da ovoliki broj lekara, a sa dr Dolovac ih je na snimku ukupno 13, ima dve hiljade porođaja godišnje i da je najveći broj njih uspešno završen, te da odatle majke izlaze srećne sa svojom decom i odlaze kući svojim porodicama.

- Do sada se nismo izjašnjavali iz prostog razloga što smo čekali da se završe sve pravne procedure. Napominjem da je slučaj kod stručnih ljudi, odnosno kod stručne komisije koja će doneti konačan zaključak. Izražavamo duboko žaljenje i saučešće porodici Rebronja, i moramo na kraju da istaknemo da se trenutno vrši veliki medijski pritisak i linč, i neistine se iznose koje su apsolutno nespojive sa radom na našem odeljenju. Foto: Instagram printskrin/opstabolnicanp

Apelujemo na sve građane da se medijski linč zaustavi, da se dozvoli da stručni nadzor utvrdi da li je ovde postojao bilo kakav propust. Ali i ja i kolege smatramo da je sve urađeno po svim medicinskim protokolima i da je ovo bio najbolji, najbolji način u trenutku gde se bira život majke ili bebe. Mi smo želeli da spasimo majku i da ta majka se vrati živa i zdrava kući svojoj četvoro dece, i da se omogući, i da joj se pruži prilika dalje da nastavi sa reprodukcijom - navela je dr Dolovac, koja je dodala i da dr Suada Gici Skenderi nije učestvovala u ovom porođaju, te da ne želi da se bilo čije ime provlači po društvenim mrežama.

Iz Opšte bolnice Novi Pazar za "Kurir" navode da je dr Dolovac (31) specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila u julu 2026. godine sa odličnim uspehom, da je zaposlena putem programa "100 najboljih diplomaca medicine", kao i da je integrisane akademske studije medicine završila je sa prosečnom ocenom blizu 10.

Podsetimo, Adnaan Rebronja obavestio je javnost da je 30. oktobra, tokom porođaja njegove supruge, preminulo njihovo dete, nakon čega se oglasila i bolnica, a i reagovali i tužilaštvo i policija i pokrenuli istragu.