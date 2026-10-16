Ukrajina ima podršku svih evropskih lidera, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, demantujući izveštaje da ga je evropska strana zamolila da ublaži ton u razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

- Nije bilo nikakvih prekora tokom današnjih sastanaka. Čuo sam samo podršku od svojih evropskih kolega, na čemu sam zahvalan - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare nakon učešća u delu samita EU posvećenom Ukrajini i nakon nekoliko bilateralnih razgovora sa liderima evropskih zemalja. Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

"Trampov dogovor sa Putinom nije ispravan"

Prema izveštajima nekih medija, od Evrope je zatraženo da ne podiže ton u odnosima sa američkim predsednikom Trampom kako ga ne bi dodatno razljutila.

Upitan o svojim odnosima sa Trampom i komentarima američkog predsednika da je teže pregovarati sa njim nego sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, Zelenski je rekao da je morao da brani opstanak svoje zemlje.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia, Depositphotos/chernobrovin

Istakao je da je Trampov dogovor sa Rusijom o uvozu dizela pogrešan i da nakon toga ulaze u klizav teren, što bi potom moglo dovesti do sporazuma o ruskom gasu, zatim ukidanja sankcija bankarskom sistemu, određenim pojedincima, hemijskoj industriji i konačno zamrznute ruske imovine.

Na pitanje da li će Ukrajina nastaviti da napada ruske rafinerije, dok Tramp zahteva da se napadi prestanu, Zelenski je rekao da obično ne govori o "detaljima naših operacija. Videćete".

"Ako padnemo, 20 miliona Ukrajinaca će doći u Evropu"

Zelenski je rekao da Putin ne želi mir, da želi da uništi Ukrajinu.

- On ne poštuje naš suverenitet i teritorijalni integritet, Donbas mu nije dovoljan - rekao je. Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

- Ako padnemo, 20 miliona Ukrajinaca će doći u Evropu, zato tražimo da ostanemo jaki i branimo našu zemlju - rekao je ukrajinski predsednik.

Reakcija na pitanje da li je Trampov žrtveni jarac

Kada ga je novinar pitao da li misli da služi kao žrtveni jarac za Trampove domaće političke probleme, s obzirom na to da se republikanci suočavaju sa gubitkom kontrole i nad Predstavničkim domom i nad Senatom na srednjoročnim izborima za nekoliko nedelja, Zelenski je napravio dugu pauzu, nasmejao se i rekao: "To je moj odgovor".

A journalist asked Zelensky: “Don’t you think Trump has made you a scapegoat for his own problems?” The Ukrainian president smiled knowingly and replied: “That is my answer.” The room erupted in laughter and applause. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Zelenski je rekao da američki satelitski sistem Starlink, koji Ukrajina koristi za obaranje ruskih raketa, nije isključen, ali da je njegova brzina značajno smanjena, što ga je sprečilo da obori neke iranske dronove Šahed.

(Indeks)

BONUS VIDEO: