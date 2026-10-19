NJena izrazito kontroverzna i oštro osporavana poruka glasi da se rat ne može dobiti i da Ukrajina mora da se preda.

Bivša portparolka Zelenskog postala je jedna od njegovih najglasnijih kritičarki. NJegovu ratnu strategiju opisuje kao „nacionalno samoubistvo” i upozorava da bi Ukrajina mogla da krene „avganistanskim putem”.

NJena radikalna promena stava izazvala je sumnje među ukrajinskim zvaničnicima i opozicionim poslanicima da bi mogla da bude ruski agent. Mendeleva je odbacila ideju da je izdajnik, nazvavši je „smešnom”. Za britanski Telegraf je izjavila:

- Nemam nikakve veze sa Rusijom.

Zelenski uveo stroge sankcije protiv nje

NJene objave na društvenim mrežama i nedavni intervjui prepuni su optužbi da Zelenski konzumira droge, što ukrajinski predsednik odlučno poriče, da nezakonito zarađuje na ratu, kao ida je njegov bivši šef kabineta umešan u crnu magiju.

Osim optužbi da je na strani Rusije, ukrajinski kritičari tvrde da sarađuje sa osobama bliskim pokretu MAGA (MAGA) i nemačkoj stranci Alternativa za Nemačku (AfD) kako bi potkopala američku i evropsku vojnu i finansijsku podršku Ukrajini.

U septembru je Zelenski uveo stroge sankcije protiv nje zbog širenja „dezinformacija i ruske propagande” te podržavanja „ruske agresivne politike prema Ukrajini”. Mendeleva (40) je izjavila da očekuje da će sledeći korak biti podizanje optužnice za izdaju, ali namerava da se brani pravnim putem. Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

U razgovoru za Telegraf optužila je Zelenskog da pokušava da ućutka svakoga koga smatra „nelojalnim ili kritički nastrojenim”. U opširnom intervjuu priznala je da je Vladimir Putin započeo rat, ali je gotovo svu kritiku usmerila na ukrajinskog predsednika.

- Mislim da Zelenski snosi jednaku odgovornost za ovaj rat kao Putin. Možda 60 prema 40, Zelenski 40 odsto, a Putin 60 odsto - izjavila je.

Takva retorika, prema kojoj su Ukrajina i njeni lideri krivi za rat, jedan je od ključnih elemenata kremljske dezinformacione kampanje čiji je cilj potkopavanje zapadne podrške Kijevu.

Živi u SAD sa suprugom

Mendeleva je odrasla u Hersonu, regionu na prvoj liniji fronta koji je danas teško razoren ruskim napadima i delomično okupiran. Radila je kao novinarka pre nego što ju je Zelenski lično odabrao za rad u svom kabinetu, kada je imala samo 32 godine.

Sada živi u SAD sa suprugom Pavlom Kuhtom, bivšim zamenikom ukrajinskog ministra privrede. Mendeleva je u svojoj knjizi „Borba za naše živote” iz 2022. godine Zelenskog prikazala u izrazito pozitivnom svetlu, opisujući ga kao „dašak svežeg vazduha”. Rat je predstavila kao egzistencijalnu borbu za opstanak Ukrajine, napisavši: „Ruske namere bile su jasne: izbrisati Ukrajinu sa karte”.

Sada, međutim, tvrdi: „Ratni uslovi su se promenili, a promenile su se i posledice rata”. Foto: Olena Khudiakova/Zuma Press/Profimedia

Dala je ostavku gotovo deset meseci pre početka rata

Mendeleva je 2021. dala ostavku na mesto glasnogovornice Zelenskog, gotovo deset meseci pre početka rata. U početku je kao razlog navela zdravstvene probleme, ali sada tvrdi da je otišla zbog „nepredvidivog” ponašanja svog šefa.

- Zaista se nije ponašao onako kako bi lider trebalo da se ponaša ako želi da očuva tu vrlo krhku ravnotežu mira - tvrdi.

Kabinet ukrajinskog predsednika to je odlučno demantovao, tvrdeći da je otišla „zato što je bila emocionalno nestabilna i stalno se sukobljavala sa novinarima”. Godine 2019. našla se na meti oštrih kritika nakon što je odgurnula novinara kako bi ga sprečila da Zelenskom postavi pitanje. Mendeleva je tvrdila da je time branila njegov „lični prostor”.

Poput Donalda Trampa, i Mendeleva je Zelenskog nazvala „diktatorom”. U intervjuu je ublažila tu ocenu i umesto toga upotrebila izraz „autokrata”.

- Možda sam preterala, ali problem je svakako u tome što više nema demokratije - upozorila je. Foto: Tarasov/Zuma Press/Profimedia

Gostovala je kod Takera Karlsona

Oštro kritikuje Zelenskog zbog odbijanja održavanja izbora tokom rata. Ukrajinski ustav zabranjuje održavanje izbora tokom ratnog stanja, koje je proglašeno nakon što je Rusija 2022. pokrenula rat.

U majskom intervjuu sa konzervativnim komentatorom Takerom Karlsonom, koji je izazvao brojne kritike, Mendeleva je bez dokaza tvrdila da je Zelenski 2022. poručio Kremlju kako je spreman da se odrekne Donbasa. U istom razgovoru optužila je Andrija Jermaka, bivšeg šefa kabineta Zelenskog, da se bavio crnom magijom.

- To je bila prava platforma da me ljudi čuju i znam da su me čuli - rekla je, misleći na gostovanje kod Karlsona. Na pitanje ko ju je čuo, odgovorila je: „Političari i Bela kuća”.

Tramp je u intervjuu za NJuzmaks reklo da je gledao intervju sa mladom Ukrajinkom koja je tvrdila da je Zelenski uništio Ukrajinu. Nije bilo jasno da li je govorio o Mendelevoj.

„Imam ogromnu podršku unutar Ukrajine”

Mendeleva, koja sebe naziva „realisticom”, smatra da Ukrajina mora da se pripremi na odricanje od Donbasa i drugih teritorija te odustane od nade u članstvo u NATO-u.

- Ne možemo nastaviti da ginemo u ovom ratu zbog vrlo hipotetičke ideje o ulasku u NATO - uverena je.

NJene kritike ukrajinske vlasti i zapadnih saveznika često odražavaju ili podupiru proruske argumente. Međutim, ona tvrdi da ima „ogromnu podršku” unutar Ukrajine.

Mendeleva je kritikovala i zapadne lidere jer ne razgovaraju sa Putinom, a pohvalila je nameru AfD-a da iz temelja promeni odnose Berlina i Moskve. Nije otvoreno izrazila podršku toj stranci, ali smatra da bi trebalo da učestvuje u mirovnim naporima.

- Merc ne razgovara sa Putinom... AfD želi da razgovara sa Putinom - poručila je, referišući se na nemačkog kancelara Fridriha Merca. ALEXEY DRUZHININ / AFP / Profimedia

„Put do mira nije lak”

Mendeleva je u septembru trebalo da govori u Evropskom parlamentu u Strazburu na događaju koji je organizovao AfD pod nazivom „Usudimo se da izaberemo mir — diplomatija, a ne eskalacija”.

Međutim, zabranjen joj je ulazak, što je pripisala ukrajinskim sankcijama protiv nje. Odbacila je optužbe da je plaćena za svoje stavove ili da ih usklađuje sa „bilo kakvim političkim snagama”.

Umesto toga, rekla je da je „otvorena za dijalog” sa svim grupama, uključujući AfD i Trampovu administraciju. Dodala je da joj je „drago što na Zapadu postoje političke snage čija se vizija situacije u Ukrajini podudara sa njenom”.

Mendeleva je napomenula da „put do mira nije lak”.

- Biće vrlo kontroverzan, vrlo težak, pun optužbi i kritika... Ali najvažnije je krenuti tim putem - zaključila je.

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