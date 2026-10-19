Ruski FPV dronovi nemilosrdno love doslovno sve što se kreće u takozvanoj "zoni smrti", pojasu koji se proteže na desetine kilometara u dubinu duž cele linije fronta.

Ranjeni pripadnik 30. mehanizovane brigade ostao je zarobljen na položaju do kojeg nisu mogli stići čak ni kopneni roboti na gusenicama, koje ukrajinska vojska inače koristi za izvlačenje ranjenika. Zbog toga su operateri i inženjeri besposadnih sistema 92. brigade odlučili da povuku potez bez presedana – podigli su vojnika u vazduh i dronom ga prevezli na sigurno.

- Ovo je istorijski događaj, barem sasvim sigurno za našu jedinicu - izjavio je komandant jedinice i programer u četi besposadnih kopnenih sistema 92. brigade, poznat pod ratnim nadimkom Napalm.

Kopnena robotska vozila postala su glavni oslonac ukrajinske vojske za izvlačenje stradalih sa prvih linija. Samo od januara do avgusta ove godine zabeležila su oko 112.000 logističkih i evakuacionih misija, a u svojim ih operacijama redovno koristi i sama 92. brigada.

An absolutely incredible rescue story! For the first time in history, a wounded Ukrainian soldier has been evacuated from the frontline by an aerial drone. Enemy drones overhead. Mined terrain. No safe way out. Warriors of Ukraine’s 92nd Assault Brigade modified a heavy hexacopter to rescue their comrade. When a ground evacuation was impossible, Ukrainian ingenuity made the impossible possible. Glory to Ukraine’s Defenders! — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 19, 2026

Međutim, duboko blato, krateri od granata, gusta minska polja i roj protivničkih dronova na nebu u stanju su da potpuno zaustave i unište svako kopneno vozilo. Položaj na kojem je ležao ranjeni borac bio je i gusto miniran i pod neprestanom vatrom ruskih dronova. Vazdušno izvlačenje ostalo je jedina opcija, pa su operateri krenuli u misiju za koju su znali da je niko na svetu pre njih nije ni pokušao da izvede na ratištu.

- Operacija je u potpunosti uspela – ranjeni vojnik je spašen! Trenutno se nalazi na lečenju i rehabilitaciji i njegov život više nije u opasnosti - potvrdila je ukrajinska vojska.

Ovaj uspešni let pretvorio je teorijsku ideju u stvarnost na ratištu puno brže nego što se očekivalo.

Kako je izvestio Asošiejted pres, Ukrajina je tek pre nekoliko dana započela testiranja na ratištu sa StarGejtom, posebno konstruisanim vazdušnim dronom za medicinsku evakuaciju kompanije Skajfol. Ipak, borci na terenu nisu imali vremena da čekaju završetak zvaničnih testiranja – upotrebili su teški teretni dron koji su imali pri ruci i spasili život saborcu.

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