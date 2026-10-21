Visoki zvaničnici NATO-a upozorili su ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da ugrozi isporuke američkog oružja Ukrajini u okviru programa PURL ukoliko se ne smanje tenzije u odnosima Vašingtona i Kijeva, objavio je sinoć Blumberg, pozivajući se na izvore unutar Alijanse.

Prema navodima jednog od izvora, visoki zvaničnici NATO-a zabrinuti su da odnosi između Zelenskog i Trampa možda više ne mogu da se poprave, što bi moglo da ugrozi sposobnost Ukrajine da se brani.

- Predstavnici NATO-a pozvali su Ukrajinu da pokuša da smanji tenzije u odnosima sa SAD. Ako Zelenski to ne učini, imajući u vidu Trampovu nepredvidivost, mogle bi da budu ugrožene i isporuke američkog oružja koje uglavnom finansiraju evropske zemlje u okviru programa PURL - rekao je zvaničnik Alijanse za Blumberg.

Prema rečima izvora, evropske zemlje iza kulisa pokušavaju da poprave odnose sa Trampovom administracijom. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Drugi izvor naveo je da za sada nema planova za putovanje evropskih zvaničnika u Vašington, iako su takve posete organizovane tokom ranijih sporova između Zelenskog i Trampa.

Do sukoba između Trampa i Zelenskog došlo je ranije ovog meseca kada je Tramp sklopio dogovor s ruskim predsednikom Vladimitom Putinom o ruskom izvozu dizel goriva, kao i njegova odluka da suspenduje sankcije protiv ruskog energetskog sektora.

Tramp je u međuvremenu, u više navrata, pozvao i na izbore u Ukrajini, smenu Zelenskog kao i na hitno okončanje rata.

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