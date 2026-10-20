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"Pre deset godina, na današnji dan. U samo poslednjih nekoliko dana Tramp je dogovorio da SAD kupuje ruski dizel, čime bi Putinu osigurao važan izvor prihoda; on i Ilon Mask međusobno su se optuživali zbog naredbe koja je usporila satelitsku internet vezu Starlinka iznad Ukrajine, otežavši odbranu zemlje tokom razornog ruskog napada; a Tramp je ukinuo sankcije Rusiji za koje se zalagao Kongres, predvođen njegovim pokojnim prijateljem Lindzijem Grejemom", napisala je Klinton u objavi.

"Sada je Putin predložio sastanak na vrhu sa Trampom i Sijem kako bi njih trojica odlučivala o sudbini Ukrajine bez njenog učešća, pregazila vek međunarodne suradnje i prikazala Rusiju kao ravnopravnu SAD i Kini. Videćemo hoće li Putinova marioneta nastaviti da pleše kako on povlači konce", dodala je Klinton.

Šta su govorili na debati?

Podsetimo, Tramp je tokom debate rekao da "prema svemu što vidi, Putin nema poštovanja prema Hilari Klinton". Ona je na to ustvrdila da je to zato što bi "radije imao marionetu na čelu SAD".

"Nisam marioneta, ti si marioneta", nastavio je tada Tramp, na šta je Klinton navela: "Prilično je jasno da ne želite da priznate da su Rusi izveli hakerske napade na SAD, da ste podsticali špijunažu protiv naših građana, da ste spremni da ponavljate Putinovu priču, ispunjavati njegove želje, razbijete NATO i radite šta god želi. Da i dalje primate njegovu pomoć jer on u ovoj trci ima vrlo jasnog favorita", govorila je Klinton.

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