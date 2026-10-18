Državne kompanije sve više ulažu u ovu staru tehnologiju jer su prekidi mobilnog interneta počeli da otežavaju svakodnevni rad.

Posebnu pažnju privukla je izjava Mihaila Osejevskog, direktora ruskog telekomunikacionog operatera Rostelekom, koji je građanima poručio da bi fiksni telefon trebalo da imaju u kući kao što imaju protivpožarni aparat.

Državne kompanije troše milione na staru tehnologiju

Brojke pokazuju da nije reč samo o nostalgiji. Prema podacima ruskog poslovnog lista "Vedomosti", ruske državne kompanije potrošile su od januara do avgusta 2026. godine 118 miliona rubalja na nabavku fiksnih telefona, odnosno oko 1,26 miliona evra, što je više nego tri puta veći iznos nego u istom periodu prethodne godine.

Interesovanje nije ograničeno samo na same telefonske aparate. Ruske institucije i kompanije traže načine da obezbede pouzdanu komunikaciju i prelaze na domaća softverska rešenja za upravljanje telefonskim pozivima. Jedan od razloga je i povlačenje brojnih zapadnih dobavljača sa ruskog tržišta nakon invazije na Ukrajinu.

Kada mobilni internet prestane da radi

Rusija je počela sistematski da ograničava mobilni internet prošle godine, a prekidi su se vremenom proširili na veliki broj regiona. Prema podacima nezavisnog projekta za praćenje prekida koje navodi "Euronews", tokom juna 2025. zabeleženo je 655 obustava mobilnog interneta, a u julu čak 2.099.

Fiksni telefon zato ima jednu važnu prednost: ne zavisi od dostupnosti mobilnog interneta za obavljanje klasičnih telefonskih poziva. Ako je povezan na funkcionalnu telefonsku mrežu, može da posluži kao alternativni kanal komunikacije kada mobilni internet ne radi. Ipak, nije svaki fiksni telefon potpuno nezavisan od struje ili internet infrastrukture.

Stariji analogni aparati na pojedinim bakarnim linijama mogu da rade bez kućnog napajanja, dok savremeni telefoni koji koriste internet i ruter mogu prestati da rade tokom nestanka struje.

U Moskvi oko dva miliona domaćinstava koristi fiksne linije gradskog operatera MGTS, dok je na nivou cele Rusije zabeleženo približno 12,2 fiksna telefona na 100 stanovnika, što pokazuje da ova tehnologija nije potpuno nestala, iako je godinama gubila značaj zbog mobilnih telefona i internet komunikacije.

Kakva je kod nas situacija?

Prema podacima Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Srbija je u četvrtom kvartalu 2025. imala oko 2,13 miliona pretplatnika fiksne telefonije, dok je u prva tri meseca 2026. taj broj iznosio oko 2,11 miliona. Iako se nekada gotovo podrazumevalo da svako domaćinstvo ima fiksni telefon, danas se građani sve više oslanjaju na mobilne telefone i internet aplikacije.

Sličan trend prisutan je i širom Evrope. Sve manje ljudi obavlja klasične telefonske razgovore preko fiksne mreže, a komunikaciju prebacuju na mobilne telefone, aplikacije i internet pozive. Podaci za više evropskih zemalja pokazuju da se obim razgovora preko fiksne telefonije smanjivao od 2021. do 2024. godine, što potvrđuje da se ne radi samo o promeni navika u Srbiji, već o široj promeni načina komunikacije.

Međutim, to ne znači da je fiksni telefon u Evropi potpuno izgubio smisao. U pojedinim domaćinstvima i dalje se koristi zbog navike, jednostavnosti ili paketa koji uključuju internet i televiziju, dok je u poslovnom svetu važan za kontakt sa klijentima i organizaciju rada.

Monako, Andora, Francuska i Portugal izdvajaju se po velikom broju fiksnih telefonskih priključaka u odnosu na broj stanovnika, što pokazuje da ova tehnologija u Evropi još nije otišla u istoriju.

Generalno gledano, fiksni telefon je i dalje nezamenljiv mnogim starijim ljudima koji su navikli da razgovore obavljaju preko kućne telefonske linije i ne žele da zavise od mobilnih telefona i aplikacija. Posebno je koristan penzionerima koji žive sami, jer porodica i prijatelji mogu lako da ih pozovu na poznati broj, bez brige o tome da li je mobilni telefon napunjen ili da li umeju da koriste savremene uređaje.

(Kurir)