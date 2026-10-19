Francuska ambasada u Mađarskoj opovrgla je najavu mađarskog premijera Petera Mađara da će francuski predsednik Emanuel Makron posetiti Budimpeštu povodom komemorativnih događaja povodom godišnjice događaja iz 1956. godine, objavio je Teleks .

Mađar je ranije objavio da je pozvao nekoliko evropskih lidera u Budimpeštu za 23. oktobar, godišnjicu Mađarskog ustanka 1956. godine. Od onih koji su prihvatili, imenovao je samo Makrona. Foto: Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Francuska ambasada u Budimpešti je, kao odgovor na njihov upit, obavestila Teleks da predsednik Makron neće prisustvovati komemorativnim događajima. Takođe su dodali da francuska strana ranije nije zvanično potvrdila moguću Makronovu posetu Budimpešti - navodi se u saopštenju. Foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Mađarski mediji izveštavaju o mogućoj poseti predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.