Francuska ambasada u Mađarskoj opovrgla je najavu mađarskog premijera Petera Mađara da će francuski predsednik Emanuel Makron posetiti Budimpeštu povodom komemorativnih događaja povodom godišnjice događaja iz 1956. godine, objavio je Teleks .

Mađar je ranije objavio da je pozvao nekoliko evropskih lidera u Budimpeštu za 23. oktobar, godišnjicu Mađarskog ustanka 1956. godine. Od onih koji su prihvatili, imenovao je samo Makrona.

Foto: Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

 

- Francuska ambasada u Budimpešti je, kao odgovor na njihov upit, obavestila Teleks da predsednik Makron neće prisustvovati komemorativnim događajima. Takođe su dodali da francuska strana ranije nije zvanično potvrdila moguću Makronovu posetu Budimpešti - navodi se u saopštenju.

Foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

 

Mađarski mediji izveštavaju o mogućoj poseti predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

 

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu
Sport

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)
Sport

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

#Francuska vesti #Emanuel Makron #Mađarska vesti #Emanuel Makron vesti #Peter Mađar #Peter Mađar vesti
Komentari 0
ЦЕО РЕГИОН ЗАТЕЧЕН, А ХРВАТСКА... Ево шта су сада урадили дивљаци из Сплита!

CEO REGION ZATEČEN, A HRVATSKA... Evo šta su sada uradili divljaci iz Splita!