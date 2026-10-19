Kina je pozvala nedavno smenjenu portparolku Bele kuće, Kejti Zakariju, da ponovo poseti tu zemlju, nakon što je izjavila da tamo nema ni "prikladnih toaleta". Zakarija je, podsetimo, smenena manje od nedelju dana (pet dana) nakon preuzimanja dužnosti, a pre toga bila je gošća podkasta DŽeka Posobijeka. U toj se emisiji osvrnula na percepciju koja je postojala 2016. godine da su zlatno doba i slavni dani SAD prošli i da Kina dolazi na njihovo mesto, prenosi Indipendent.

- Dobro se sećam toga jer sam upravo došla iz Kine i pitala se kako Kina može biti sledeća zemlja koja će preuzeti primat. Pa oni nemaju čak ni pristojne toalete - navela je.

Nakon te izjave, stigla je reakcija iz Kine – portparolka tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova Mao Ning odgovorila je:

- Pozivamo je da ponovo poseti Kinu kad god joj se za to ukaže prilika.

Naime, Zakarija se preselila u Kinu za svojim suprugom te je od 2011. do 2013. godine radila u advokatskoj kancelariji.

Foto: Samuel Corum-Pool via CNP/Zuma Press/Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp u petak poslepodne novinarima je rekao da je portparolki predložio da se povuče sa te dužnosti.

- Iskreno sam joj rekao: da sam na tvom mestu, ponovo bih razmislio o ostanku na toj poziciji - izjavio je. Zakarija je tako postavila novi rekord za najkraći mandat portparola ili direktora komunikacija Bele kuće.

Prethodni rekord od 11 dana postavio je Entoni Skaramuči tokom Trampovog prvog mandata. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Podsetimo, Zakarija je, tokom svog kratkog mandata, naišla na brojne kritike zbog svojih kvalifikacija. Iako ju je i Tramp predstavio kao advokaticu, mediji su izvestili kako nije pronađen dokaz da je položila pravosudni ispit ili da je bila licencirana u SAD. Nakon preuzimanja dužnosti, novinari su je upitali gde je položila pravosudni ispit, a ona je odgovorila:

- Kad sam se preselila u Kinu.

Kasnije je ipak rekla da je pogrešno čula pitanje.

- Pretpostavila sam da je pitanje glasilo: Gde ste bili nakon pravnog fakulteta? - rekla je, prenosi Hil.

Oproštajnom fotografijom slučajno otkrila Trampovu veliku tajnu

Nakon što je smenjena, Zakarija je oproštajnom fotografijom slučajno otkrila Trampovu tajnu. Ovoga puta pažnju je privukla fotografija sa Donaldom Trampom na kojoj se na predsednikovom stolu nalazi karta koja je na drugoj fotografiji misteriozno nestala.

Kako piše Dejli mejl, Zakarija je dužnost napustila nakon neuspešnog prvog nastupa pred novinarima i otkrića da nema položen pravosudni ispit, iako se godinama predstavljala kao advokatica. Nakon odlaska na društvenim mrežama objavila je fotografiju sa Trampom iz Ovalnog kabineta, ali korisnicima je za oko zapala karta na stolu, čiji je sadržaj bio zamagljen.

Ubrzo je objavila i drugu fotografiju sa Trampom i članovima svoje porodice. Ovoga puta karta je potpuno uklonjena digitalnom obradom, što je podstaklo nagađanja o tome šta se na njoj nalazilo. Aktivisti udruženja Save East Potomac primetili su da oblik prikazan na karti odgovara parku Ist Potomak u Vašingtonu. Reč je o lokaciji na kojoj Tramp planira opsežno preuređenje golf-terena, koji je ranije opisao kao zastareo i opasan.

Nothing says “we have no plan” like a photo of plan-shaped map on the President’s desk, followed by a second photo where that map has been digitally removed. — Save East Po (@SaveEastPo) October 17, 2026

Projekat se, međutim, suočava sa pravnim preprekama. Lokalna udruženja pokrenula su sudski postupak, a federalni sudija zabranila je dalju seču stabala u parku dok se spor ne reši. Trampova administracija pritom tvrdi da konačan projekat još nije izrađen.

Aktivisti smatraju da je zamagljivanje karte na prvoj fotografiji i njeno potpuno uklanjanje s druge dodatno pojačalo sumnje da se planovi za preuređenje parka razrađuju iza zatvorenih vrata.

- Ništa ne govori da nemamo plan kao što to pokazuje fotografija karte na predsednikovom stolu, nakon koje sledi druga fotografija s koje je karta uklonjena - poručili su iz udruženja.

Iz Bele kuće pokušali su da umanje važnost celog slučaja, poručujući da mediji dramatizuju oko bezazlene fotografije. Tramp se potom oglasio i na svojoj društvenoj mreži Trut soušal, gde je potvrdio da s Ministarstvom unutrašnjih poslova i poznatim dizajnerima radi na novom golf-projektu. Slučaj je ponovo otvorio pitanje Trampovog odnosa prema procedurama i sudskim odlukama kada je reč o građevinskim projektima u Vašingtonu.

Kritičari podsećaju na rušenje Istočnog krila Bele kuće radi izgradnje plesne dvorane, kao i na planove za izgradnju 75 metara visokog slavoluka na Kolumbija Ajlandu.

Indipendent/Hil/Dejli mejl

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