Zaharija je dužnost preuzela prošle nedelje, a posle samo jednog brifinga za novinare više nije bila na toj poziciji. U petak je objavila poruku u kojoj nije pomenula svoj odlazak ni pitanja koja su se poslednjih dana pojavila oko njenih pravnih kvalifikacija.

"Predsednik Tramp je ljubazan, divan, milostiv, pažljiv, entuzijastičan i marljiv čovek. Volela bih da ga više Amerikanaca ceni. Niko nikada neće učiniti Ameriku velikom kao što je on to učinio i kao što nastavlja da čini", napisala je.

"Bila mi je čast da radim za njega", dodala je uz fotografiju sa Trampom iz Ovalne sobe. U međuvremenu se nagađa da bi na mestu glasnogovornice mogla da je nasledi televizijska novinarka sa Si En Ena.

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to. It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

Tramp kaže da ju je savetovao da odustane

Tramp je u petak potvrdio da Zaharija odlazi sa funkcije, a pritom je ispričao da joj je savetovao da razmisli želi li uopšte da nastavi sa tim poslom. "Pitao sam je: 'Kejti, da li je ovo uopšte za tebe?'. Iskreno, ovo ti ne treba", rekao je Tramp. Poručio joj je, kaže, i sledeće: "Da sam na tvom mestu, još jednom bih razmislio."

Komentari na X-u

Ispod njene objave na platformi X ubrzo su se nanizali komentari. Deo korisnika ismevao je njenu poruku o Trampu, dok su drugi komentarisali koliko je kratko trajala njena karijera u Beloj kući.

"Dobro, ne možemo svi da živimo u zabludi o tome ko je Tramp. Ali srećno", napisao je jedan korisnik. "Dobila si otkaz nakon pet dana, kakva je to čast?", upitao je drugi. "'Predsednik Tramp je ljubazan, divan, milostiv, pažljiv, entuzijastičan i marljiv čovek.' 'Pažljiv' nije pridev kojim bi se mogao opisati Trampa", komentarisao je treći.

Posao dobila nakon brzog procesa

Zaharija je pre dolaska u Belu kuću radila kao politička komentatorka na televiziji i bavila se komunikacijama. Za Trampovu društvenu mrežu Truth Social radila je kao viša savetnica za komunikacije, a ranije je bila povezana i sa Ministarstvom državne bezbednosti i televizijama Foks NJuz i NJuzmaks. Foto: Instagram/katiezacharia

Do posla portparolke navodno je došla vrlo brzo. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, posle telefonskog razgovora usledio je sastanak sa Trampom u Ovalnoj sobi, gde joj je predsednik ponudio posao. Šefica osoblja Bele kuće Suzi Vajls tom sastanku nije prisustvovala.

"Primila sam predivan poziv od glavnog lovca na talente, samog predsednika. Pokazalo se da se snažna podrška njegovoj politici zaista isplati", izjavila je Zaharija za Foks NJuz posle imenovanja.

Prvi brifing trajao samo 14 minuta

NJen prvi nastup pred novinarima brzo je postao tema američkih medija. Brifing u utorak trajao je svega 14 minuta, a Zaharija je odgovorila na samo nekoliko pitanja. Foto: Samuel Corum-Pool via CNP/Zuma Press/Profimedia

U jednom trenutku nije znala da potvrdi da li SAD prestaju da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom. Najkonkretnija vest koju je objavila bila je ona da je Kimberli Gilfayl zatražena ostavka na mesto američke ambasadorke u Grčkoj.

"Mislim da sam jedna od prvih portparolki koja je objavila kadrovske promene u administraciji", rekla je kasnije Zaharija i dodala: "Čast mi je što mi je predsednik Tramp poverio tu informaciju."

Otvorila su se i pitanja o njenoj pravnoj karijeri

Posle brifinga koji je postao viralan i izazvao brojne šale na njen račun, dodatnu pažnju privukle su informacije o njenom pravnom obrazovanju i kvalifikacijama. Zaharija je završila pravni fakultet na Univerzitetu Peperdin, ali je u četvrtak potvrdila da nije položila kalifornijski pravosudni ispit.

Prethodno je bilo nejasno na osnovu čega se predstavljala kao pravnica, a Tramp ju je prilikom imenovanja takođe opisao kao advokaticu. Zaharija je objasnila da je pravosudni ispit polagala posle završetka studija, ali ga nije položila te da ga posle toga nije ponovno polagala.