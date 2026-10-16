Hrvatski poslanik Evropskog parlamenta, Marin Miletić, oštro je kritikovao korupciju i pravosuđe u kasnoj parlamentarnoj debati. Rekao je da će, ako partija "Most" dobije priliku da bude na vlasti, "zaliti sve benzinom i zapaliti, da bismo mogli ponovo da gradimo".

Prozivanje zbog korupcije

- Gde je tvoj Pavlek, gde je tvoja crna knjižica? Gde je tvoj Beroš, čovek koji je primao mito na račun zdravlja ljudi? Ima li išta gnusnije od toga? - pitao je Miletić tokom svog govora. Foto: Fejsbuk printskrin/Miletić Marin

On je takođe komentarisao slučaj bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića, koji je, nakon nagodbe sa USKOK-om, zamenio kaznu zatvora od 11 meseci društveno-korisnog rada.

Poređenje kazni za mito i krađu

Miletić je podsetio da se Škorić u jednom slučaju tereti za 130.000 evra mita, a u drugom za 40.000 evra, kao i da je tražio kupovinu automobila i primao druge iznose. Izrazio je iznenađenje što je Škorić, koga je opisao kao šefa korumpirane hobotnice u Hrvatskim putevima, dobio samo društveno koristan rad.

Ovaj slučaj je uporedio sa ženom iz okoline Rijeke koja je ukrala dva pakovanja Ferero čokolada i pet Milka čokolada. Za nju, tvrdi Miletić, DORH traži deset meseci bezuslovnog zatvora.

- Za tu ženu traže bezuslovni zatvor, a njihovi pajtosi dobijaju godinu dana uslovnog društveno korisnog rada. Jeste li vi ludi!? - rekao je poslanik.

Predlog radikalnih mera

Po Miletićevom mišljenju, ljude koji su počinili teška krivična dela protiv države trebalo bi "obesiti na trgu" kao primer svima.

- Trebalo bi da vas obese za noge, da biste duže živeli i da vas ptice pojedu, da vas ptice pojedu. Kao primer svima. Ne možete krasti od svoje zemlje, ne možete otrovati svoju zemlju i proći nekažnjeno. Prijatelji, ptice, ali trebalo bi da vas obese za noge da biste duže živeli. A onda vas ptice pojedu na trgu. I da svako ko vas pogleda kaže: "Prijatelju, ovaj čovek nije samo krao, ​​on je izdao svoj narod, dozvolio je da se narod truje" - izjavio je.

Govor je završio idejom o potpunoj transformaciji pravosuđa ako "Most" dođe na vlast:

Foto: Fejsbuk printskrin/Miletić Marin

- Uzmite bager, srušite pravosuđe jer je to rak-rana države, sravnite sve sa zemljom i onda izgradite samo institucije od nule.

Most je dva puta doveo HDZ na vlast

Podsetimo, Most je do sada dva puta doveo HDZ na vlast. Prvi put se to dogodilo krajem 2015. godine, u koaliciji sa bivšim liderom HDZ-a Tomislavom Karamarkom u vladi Tihomira Oreškovića, a drugi put u jesen 2016. sa Andrejem Plenkovićem, u koaliciji koja se raspala nekoliko meseci kasnije kada je Plenković pred kamerama smenio ministre "Mosta".

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