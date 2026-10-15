Ispred kabineta profesora Vladimira Vuletića (48) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu ostavljene su bele ruže u znak sećanja na profesora koji je pronađen mrtav 13. oktobra u sauni svog stana u Beogradu. Jedna ruža je položena pored vrata, dok je druga zalepljena tik ispod pločice sa njegovim imenom.

Na bravi je ostavljen i crno-beli šal FK Partizan, kao znak sećanja na čoveka koji je, osim po svom akademskom radu, bio poznat i po ljubavi prema crno-belima, s obzirom na to da je svojevremeno bio i potpredsednik ovog kluba.

Smrt profesora Vladimira Vuletića potresla je njegove studente, ali i iznenadila mnoge koji su ga poznavali. Foto: P. Milošević

- Jutros smo zatekli bele ruže na vratima njegovog kabineta, gde su obično bili redovi ispred, a sada nema nigde nikoga. Verovatno su ostavili njegovi saradnici i studenti. U njegovom kabinetu je uvek bila gužva i buka, a sa studentima nije imao klasičan odnos profesor-student, bio je drugačiji. On je svojevremeno organizovao i sportska takmičenja studenata u fudbalu, a redovno je pravio i žurke za mnoge generacije. Pojedini studenti su bili gosti i kod njega u stanu, gde je organizovao druženja - kaže za "Kurir" jedan od studenata kojem je profesor Vuletić predavao pre dve godine.

Kako ističe, Vuletić nije bio profesor čija su predavanja prolazila nezapaženo. Naprotiv, mnogi su ipak voleli da ga slušaju dok govori o pravu, a njegovo znanje i način na koji je izlagao gradivo ostavljali su snažan utisak.

- Reč je o profesoru kojeg su mnogi voleli da slušaju dok priča o pravu. Umeo je da drži pažnju dok govori - pričaju studenti i dodaju:

- Međutim, o profesoru su se mogle čuti i drugačije, raznorazne priče, ali ne bismo o tome. Foto: P. Milošević

Među studentima koji su govorili o Vuletiću bili su i mladići i devojke poreklom iz Šapca, koji studiraju pravo na Univerzitetu u Beogradu. Kako objašnjavaju, nije preminuo samo njihov profesor već i čovek koji je potekao iz njihovog rodnog grada.

- Mi smo iz Šapca i studiramo pravo u Beogradu. Zato nas je ova vest posebno pogodila. Nije otišao samo naš profesor već i naš sugrađanin. Iako je veći deo života proveo u Beogradu, znao je da prepozna svoje Šapčane - kažu zstudenti.

Drugi dodaju da je Vuletić za neke bio mnogo više od imena na rasporedu predavanja.

- Profesor Vuletić definitivni nije bio običan profesor, bio je blizak sa mnogim studentima... Družio se sa mnogima pre smrti, pa studentu su ga i pronašli mrtvog - kažu oni. Foto: M. Vukadinović

Podsetimo, Vladimir Vuletić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i nekadašnji potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan, pronađen je mrtav 13. oktobra u svom stanu u Beogradu.

Prema ranijim informacijama, njegovo telo pronašla su četvorica studenata koji su došli da provere šta se dešava jer im se profesor danima nije javljao. Ekipe Hitne pomoći i policije ubrzo su stigle na lice mesta, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt. NJegove komšije ispričale su za "Kurir" da su ga poslednji put videli u nedelju, 11. oktobra. Takođe, rekli su da je bio "bučan komšija, poznat po žurkama u svom stanu", zbog čega su ga i opominjali, ali on nije mario za kućni red. Ipak, naglašavaju da im žao što je preminuo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju sa toksikološkim analizama kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Prema dotadašnjim informacijama, tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja. Foto: N. Paraušić

Vuletić je bio pravnik i univerzitetski profesor koji se bavio pravnom istorijom i rimskim pravom. Rođen je u Šapcu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2001. godine kao najbolji student generacije. Šira javnost poznavala ga je i po angažmanu u FK Partizan, gde je obavljao funkciju potpredsednika kluba.

BONUS VIDEO: