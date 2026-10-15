Vest da je srpska manekenka Slađana Tesla pronađena mrtva u svom stanu na Novom Beogradu juče je odjeknula u domaćim medijima. Sada je objavljeno mesto i vreme sahrane.

Srpska manekenka Slađana Tesla je pronađena mrtva u svom stanu na Novom Beogradu. NJena sahrana biće održana u petak, 16.10., na Novom groblju na Bežaniji u 14.30 časova.

Proslavljena bivša manekenka dugo se borila s posledicama moždanog udara koji je pre desetak godina preživela, otkrio je za "Kurir" njen dugogodišnji bliski prijatelj.

Foto: Printskrin/Youtube/PRVA

 

 

- Slađana je pre desetak godina pretrpela težak moždani udar, koji je jedva preživela i dugo se borila s posledicama. Kada se to desilo, pronašli su je u istom stanu bez svesti, ali je zbog brze reakcije lekara sprečena tragedija, što ovoga puta, nažalost, nije bio slučaj - kaže prijatelj bivše manekenke.

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Slađana Tesla bila je jedno od prepoznatljivih imena domaćeg manekenstva, a tokom dugogodišnje karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i inostranim modnim kreatorima. Javnosti je bila poznata i po tome što je isticala svoju rodbinsku povezanost sa velikim naučnikom Nikolom Teslom, o čemu je više puta govorila u medijima.

(Kurir)

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