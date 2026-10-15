Slađana Tomašević, voditeljka RTS-a, ne eksponira se često u javnosti, a jednom prilikom je pričala o tome kako je profesionalan život stavljala ispred emotivnog.

Slađana priznaje da, kada se osvrne unazad, njen privatan život je ispaštao.

- Moj privatan život je ispaštao i nisam najsrećnija zbog toga. Dugujem veliko izvinjenje majci, nisam je poslušala. Nije mi žao, moje su odluke bile. Majka mi je govorila, nisam postupila kako me savetovala. Nikada nije bila zadovoljna, jer uvek može bolje - rekla je voditeljka "Beogradske hronike" Slađana Tomašević i dodala da je danas srećna i ispunjena u emotivnom životu. Foto: Jutjub printskrin/CROCODIL

- "Ludi kamen" je bio u planu pre nekoliko godina, o tom čoveku danas mogu sve najbolje da kažem, tu se nije dogodila jedna ružna reč, najmirniji razlaz u istoriji. Danas sam srećna, čovek sa kojim sam sada, zaslužuje da bude u mom životu. U brak verujem jer sam odrasla sa roditeljima koji se neizmerno voleli. Papir da potpišem, ne znam. Možda hoću, možda neću, vreme će pokazati - izjavila je Slađana. Foto: sladjana.tomasevic / Instagram

Slađana Tomašević je počela da radi kao voditeljka na RTS-u kada je imala samo 22 godine. Nikada nije promenila svoju medijsku kuću i jedna je od onih voditeljki sa najdužim stažom na RTS-u.

Takođe se često mogu čuti i komentari da je Slađana voditeljka sa najlepšim nogama, a slike u atraktivnim kombinacijama u kojima su joj noge u prvom planu često deli na društvenim mrežama i mnoge ostavlja bez daha.

(Alo)

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