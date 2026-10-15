Pevačica Ceca Ražnatović nikada nije javno isticala previše detalja iz ljubavnog života, ali je jednom prilikom istakla da uživa u svojoj samoći i otkriva da je donela odluku da nikad više ne stane ponovo na "ludi kamen".

- Ma, neka se ženi i udaje ko hoće... Papir mi ništa ne znači i mislim da se nikad više neću udati. Videla sam da brak može da bude fantastičan i prepun lepih momenata, ali sada to ne želim - objasnila je ona, ističući kako joj dečko nije potreban da bi bila ispunjena.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Nemam dečka i nemam nameru da ga imam! Idem gde hoću i vraćam se kući kad hoću. Živela sloboda! Najsrećnija sam kada nemam partnera pored sebe. Frustrira me da stalno nekome treba da se javljam. Napokon živim kako želim, a to je da stalno putujem i uživam - kazala je Ceca.

Iako ne želi da ulazi u emotivni odnos, pevačica je istakla kakav muškarac mora da bude da bi je osvojio.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- LJubav je za mene kompromis, poštovanje i uvažavanje. Partneri treba da se pronađu, budu zreli i jasno znaju šta žele jedno od drugog. LJubav je dvosmerna ulica, dobićete onoliko koliko dajete. Na kraju, važna je i hemija. Mora da postoji i privlačnost - objasnila je Ceca, pa se prisetila jedne situacije koju je imala sa muškarcem koji je bio zaljubljen u nju:

- Jedan je pokušao da preskoči ogradu moje kuće da bi mi izjavio ljubav, ali ne želim da pričam o takvim psihopatama.

(Alo)

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