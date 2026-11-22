Pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Viki Miljković, nakon gubitka rođenog brata Vladice koji je preminuo u 47. godini, donela je odluku da preuzme slavu koja je ostala iza njega i njihovih roditelja, te je po prvi put u svom domu presekla kolač za Aranđelovdan.

Viki je objasnila da se sada u njenoj kući proslavljaju dve slave. Foto: ATA images/A. Ahel

- Naša slava je Sveti Nikola, to je slava Tašketove porodice i naše kuće. To slavimo tradicionalno, a ove godine prvi put ja preuzimam da sečem kolač, iliti preslavu koja je ostala od mojih roditelja i pokojnog brata, Aranđelovdan. Ovaj put dve slave u kući, pripremam se.

"Sveti Nikola je kao Ivkova slava"

- Prošle godine nismo obeležili, ove godine prvi put sečemo kolač i u najužem krugu porodičnom to obeležavamo. Sveti Nikola je slava koju tradicionalno slavimo, to je kao Ivkova slava.

Viki je otkrila i zbog čega ne odlazi na slavu kod kume Svetlane Cece Ražnatović. Foto: Novosti

- I ona ima puno gostiju, ali i ja. Ne stižemo da dođemo, jedne godine sam ja kasno stigla kod nje da odem, a ona je nekih ranijih godina dolazila kod mene kada sam slavila po tri dana, pa je mogla treći dan da dođe - objasnila je ona u emisiji "Premijera, Vikend specijal".

BONUS VIDEO: