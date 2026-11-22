Ratko Rađenović, dugogodišnji ugostitelj i venčani kum legendarnog Predraga Živkovića Tozovca, ogolio je dušu o pevačevom turbulentnom životu, raspodeli nasledstva nakon njegove smrti, vanbračnim sinovima i nepoznatim dramama koje su pratile kralja narodne muzike.

Godinama nakon odlaska muzičkog velikana Predraga Živkovića Tozovca, u javnosti ne prestaju nagađanja o tome kako je raspoređena njegova imovina. NJegov venčani kum Ratko Rađenović otvorio je dušu i bez zadrške objasnio šta je slavni muzičar ostavio supruzi Emiliji Mimi, a šta naslednicima. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Kako Rađenović ističe, Tozovac je vodio računa da svoju životnu saputnicu, sa kojom je proveo pune četiri decenije, u potpunosti stambeno i finansijski obezbedi:

- U kontaktu sam sa Mimom, imamo korektne odnose. Toza je, sublimirajući ceo svoj život, očigledno želeo da nju obezbedi, jer mu je poslednjih 40 godina bila najvernija žena.

Govoreći o detaljima testamenta i raspodeli novca i nekretnina, kum otkriva da niko od naslednika nije ostao praznih ruku, ali i da su stanovi brzo promenili vlasnike:

- Sigurno da ima bola i nostalgije, a kako se oseća? Pa oseća se sigurno, sve tantijeme je njoj ostavio, dobila je i penziju njegovu. Toza je imao veliku penziju, taj novac koji je preostao oni su to razdelili, sinovi su valjda dobili po stan, ovaj iz Amerike je to odmah prodao, ovaj mali, iako mu je Toza ranije sa majkom obezbedio, on je to zbog nekih kockarskih dugova prodao. Svako ima pravo da ostavi šta kome želi. Oni (Sinovi i žena) su dobili ozbiljan novac. Stanove i to što je imao na knjižici, ja ga nikad nisam pitao koliko je imao. Moje detinjstvo je bilo iz jake kuće, moja porodica je prestižno živela, nikad nisam od njega pozajmicu uzeo, ni 100 evra, ali znao je da me časti. Cenio je što ja slatko trošim pare, sve što sam zaradio, ja sam trošio - rekao je.

Jedan sin u Americi, drugi hteo DNK test

Rađenović se osvrnuo i na pevačeve vanbračne sinove, od kojih jedan živi preko okeana, dok drugi nosi ime Tozovčevog oca:

- Ima on dva sina, taj sin iz Amerike, Mladen, nisam imao priliku da ga upoznam, ovog drugog sina Svetozara, jesam, on nosi ime njegovog pokojnog oca. Hteo je da radi DNK-a, on je samo jednom bio u intimnom odnosu sa tom ženom bankarkom, proganjala ga je, a Snežana Đurišić mi je rekla da kad je bila u Americi, da Mladen govori engleski, srpski ne poznaje, a boju glasa ima istu Tozinu. Snežana koja je sluhista, kaže da ima isti glas kao Toza.

Kum navodi i da naslednik iz Sjedinjenih Američkih Država nikada nije pokazao želju da stupi u kontakt sa ocem:

- Mladen nikad nije pitao za Tozu, to je stvar odgoja, edukacije, njegova majka je bila pevačica, ona je otišla u Ameriku, nije pokazivao nikad interes da ga upozna. Nije pokazivao interes da upozna najvećeg Srbina, čoveka na planeti. Na komemoraciji sam poredio Tozovca, Teslu i Đokovića, to su Božiji ljudi".

Foto: ATA images/Antonio Ahel

"Mima nam je u četiri ujutru pržila palačinke"

Poznato je da je Tozovac važio za jednog od najvećih džentlmena i zavodnika, ali je mirnu luku našao tek pored Mime:

- Toza je imao mnogo žena, u njegov šarm su se mnoge mlade osobe zaljubljivale. Toliko je bio veliki osvajač, a Mima je bila žena strpljiva, pametna, bila je sportistkinja. Mi u četiri ujutru, pijani, služi nas Mima, on kaže: 'Moja Mima sprema najbolje palačinke'. Ja ga gurkam, gde u četiri ujutru, voleo je te izazove. Mislim da je ona najpametnija žena u Srbiji, biti pored takvog čoveka koji nosi granice ljubavi, bola, provokacije. Nema žene koja nije htela da bude sa Tozom. Ne smem ni da govorim o tim nekim intimnim pričama - rekao je.

Teško detinjstvo i beg u Nemačku: "Hteo je vene da reže"

Iza osmeha i pesme krila se teška sudbina – Tozovac je rano ostao bez oca, a nemaština ga je naterala da počne da privređuje još kao dečak:

- Već 35 godina sam kafedžija, zahvaljujući mom prijatelju iz Goše koji me je približio Tozovzu pre više od 20 godina. Nedostaje mi u tim besanim noćima, nedostaje mi ta njegova pamet, njegova svaka sugestija je bila roditeljska, a on je u stvari bio večno dete. Bio je toliko naivan, toliko u njemu prostodušnosti dečačke, ostao je sa 5 godina bez oca, to je velika tragedija, a on je tu traumu nosio ceo život. Nosio je u novčaniku sliku svog pokojnog oca. Kad su bombardovali Kraljevo, od svega je ostao očev sat i harmonika, a sa tri i po godine odsvirao je 'Golubicu', a Tozin otac je bio najveći harmonikaš stare Juge. Ja sam Tozovčev venčani kum. On je voleo tu moju radost, on je voleo što ja okupljam ljude i uvek je dolazio na ispraćaje. Govorio je morala bi Mima kovčeg da mi spremi, jer mi ludujemo, bančimo. On je bio najveći boem. Bio sam Božije oko njegovih koncerata. Ne postoji takav čovek - rekao je. Foto: V. Danilov

- Proganjala ga je ta nemaština, bolno detinjstvo, kad je izgubio oca, pa onda sa 10 godina uzeo očevu harmoniku da zarađuje. Uvek je torbi nosio neke čvarke, on je odšao u nekom siromašnom kaputiću u Beograd, bez ikoga. On je tek kasnije postao slavan, u 30-oj je počeo da peva. Malo je ko znao da Toza svirao tri instrumenta - harmoniku, trubu i bubnjeve - rekao je.

Posebno težak period nastupio je kada je pevač morao da napusti zemlju:

- Proteran je, živeo je u Nemačkoj i bio na granici psihičke ljudske izdrživosti. Kakav mu je život kad nije u Beogradu, Kraljevu, u njegovoj Srbiji.

"On je živ, živ je kroz pesme svoje"

Kum Rađenović zaključuje da je pevač bio neponovljiv i da redovno obilazi njegovo večno počivalište u Aleji zaslužnih građana:

- Hvala Bogu dobro sam i dalje aktivno živim, besanik sam sam, volim besane noći. Ostao sam sam, nema mi kuma Tozovca, zajedno smo dočekivali zore. On je živ. Živ je kroz pesme svoje, ja nikad u mom nemirnom životu nisam sreo takvu Aristotelovsku pamet, šarm, takvu ljubav, bio je barjaktar radosti, zaveštao je naš narod i celu staru Jugoslaviju. Nemam ništa ni protiv DŽeja, ni Šabana, snimaju se filmovi, ali Toza je najkompletnija ličnost... Pamtiću ga po pesmama i manirima koje je imao. Toza je imao u sebi što niko nije, taj neodoljivi prirodni šarm, osvajao je sve. Takva ličnost se dugo neće roditi.

(Blic)

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