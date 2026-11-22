Čeda Jovanović, bivši političar, podelio je na društvenim mrežama da je posetio grob patrijarha Pavla. Naveo je da to uvek čini na Aranđelovdan, pa je otkrio šta mu je on rekao jednom prilikom.

Foto: Instagram printskrin/patrijarhpavle_

- Dobri, dragi Pavle, Patrijarh naših života, toliko toga smo prošli zajedno, Terazije, ratove, proteste i Kolarčevu, Kosovo '99, 5. oktobar, sve posle njega... Jednom prilikom sam mu odneo i jabuku i pomorandžu koju mi je vratio uz reči: "Nemoj, previše je to za mene, ponesi nekom ko nema ništa" - napisao je Čeda Jovanović prvo.

- Od 2009. godine uz slavski kolač u manastir Svetog Mihajla u Rakovici obavezno ponesem i jabuku i pomorandžu, kolač osveštam, a jabuku i pomorandžu uz poljupce ostavim pod njegovim krstom, da ih neko uzme kako bi on i poželeo i rekao - dodao je u opisu objave na Instagramu.

Političar Čedomir Jovanović obeležio je juče krsnu slavu Aranđelovdan u svom luksuznom stanu na Novom Beogradu, gde je pripremao slavlje i dočekivao goste.

Kao i obično, društvo mu je pravio cimer Aleksandar, sa kojim često provodi vreme, a neretko zajedno i kuvaju.

Ni ovoga puta nisu odstupili od svoje tradicije, pa su se zajedno pobrinuli da sve bude spremno za slavsku proslavu.

(Blic)

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