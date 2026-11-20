Bivši muž Mirjane Antonović, Daniel Antonović, je priznao Devina kao svog sina, a komentarisao je i odnos Miroslava Ilića prema "nasledniku kog ne zna da prizna".

Mirjana osim sina Devina, ima i ćerku Dijanu, koju je dobila u braku sa Danijelom Antonovićem. On je priznao i Devina kao svog sina i dao mu prezime.

Pre nekoliko godina, Daniel Antonović se oglasio i progovorio o borbi za očinstvo koju je vodila Mirjana Antonović. Foto: Fejsbuk/Mirjana Antonovic

- Moramo da razjasnimo da sam ja od Devinovog rođenja bio svestan da on nije moj biološki sin. Mirjana i ja smo prethodno godinama bili razdvojeni i nismo živeli zajedno, a bili smo u toku procedure razvoda. Nedugo posle Devinovog rođenja sam saznao da je njegov biološki otac Miroslav Ilić - piše Danijel i nastavlja:

- Kad je Devin napunio šest godina i bio pred kretanje u školu, a Miroslav se nije javljao, Mirjana me je zamolila da Devinu dam prezime, da bude isto kao kod njegove sestre, tako da dete ima manje problema u školi. Ona je bila zadužena za sve finansijske obaveze oko Devina i njegovo izdržavanje. Pristao sam. Foto: ATA images/A. Ahel

- Brzo je advokat predao papire i Kristijan je postao Devin u njegovoj šestoj godini. Od samog početka sam u toku sa svim oko njegove tužbe da ustanovi očinstvo. Podržavam ga u borbi i smatram da je veoma važna. Žao mi je što zbog zdravlja neću biti u mogućnosti da lično prisustvujem suđenju u Srbiji - dodao je Danijel Antonović pre nekoliko godina.

Inače, Mirjana Antonović, tvrdi da je sud u Beogradu presudio da je pevač Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina Antonovića. Ona se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama i istakla da je pravda dostižna, samo je potrebno biti strpljiv. Foto: ATA images/A. Ahel

- Samo da vam javim, posle toliko godina borbe, pobeda je vaša i naša! U pravu ste bili da istina na kraju uvek pobeđuje. Konačno je sve završeno. Apelacioni sud je dodelio konačnu odluku. Trebalo je to odavno, ali bolje i kasno nego nikako. (Taj zakon pod hitno treba izmeniti). Devin je uvek bio i utvrđeno ostao biološki sin Miroslava Ilića. Naredba je da se tako upiše u svim knjigama i dokumentima. Mnogo vam se zahvaljujemo što ste uporno, strpljivo i uprkos svim lažima verovali i stajali uz nas. Još jednom se zahvaljujem svim prijateljima na snazi i podršci. Majka je najveća sila na ovom svetu. Vole vas puno vaši Mirjana i Devin - napisala je u objavi na Fejsbuku.

(Kurir)

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