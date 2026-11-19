Poznati televizijski i filmski glumac stradao je nakon stravičnog incidenta u Kaliforniji. On je u petak uveče prelazio ulicu u blizini svoje kuće u Studio Sitiju kako bi kupio hranu, kada je na njega naleteo automobil. Samo nekoliko dana nakon nesreće, glumac je izgubio bitku za život.

Nije dočekao operaciju

Poindekster je danima ležao u bolnici čekajući operaciju. Međutim, kako prenosi portal Deadline, preminuo je iznenada tog jutra, pre nego što su lekari uopšte uspeli da obave planirani zahvat.

U objavljenim izveštajima za sada nema zvaničnih izjava porodice ili predstavnika glumca, a dodatni detalji o samoj saobraćajnoj nesreći i okolnostima njegove iznenadne smrti još uvek nisu saopšteni.

Gotovo 200 uloga u karijeri

Leri Poindekster bio je jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije, a tokom višedecenijske karijere zabeležio je gotovo 200 uloga u televizijskim serijama i filmovima.

Domaćoj i svetskoj publici najpoznatiji je po učešću u kultnoj NBC-jevoj sapunici "Days of Our Lives", u kojoj je tokom tri decenije tumačio dva različita karaktera. Prvi put se u njoj pojavio još 1984. godine kao Ben Velč, da bi se godinama kasnije vratio u glumačku postavu kao otac Luj, koga je igrao od 2014. do 2018. godine.

Pored toga, zabeležio je zapaženu ulogu doktora Ešera Tomasa u 12 epizoda serije "General Hospital" 2005. godine, a igrao je i u 23 epizode čuvene serije "Santa Barbara".

(Blic žena)

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