A. K, protiv koje se vodi postupak zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, napustila je pritvor posle više od godinu dana. Transrodna starleta se, prema pisanju medija, već tri nedelje nalazi na slobodi uz meru elektronskog nadzora, ali se tek u ponedeljak oglasila na društvenim mrežama.

Foto: Instagram printskrin/alex_koracc

Na Instagramu je objavila fotografije na kojima je pokazala kako izgleda nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka, čime je ponovo privukla pažnju javnosti na slučaj koji je svojevremeno izazvao veliku medijsku pažnju. Foto: Instagram printskrin/alex_koracc

Među prvim objavama na njenom Instagram profilu našlo se nekoliko fotografija na kojima je pozirala u liftu, kao i fotografija na kojoj je nasmejana, s telefonom u rukama i u garderobi s dubokim dekolteom.

Bivši dečko i prijateljica platili joj jemstvo

Novac za jemstvo kojim joj je omogućen izlazak iz pritvora, kako su preneli mediji, obezbedili su njen bivši partner i prijateljica. Foto: Instagram printskrin/alex_koracc

A. K. je sada pod elektronskim nadzorom i nosi nanogicu, dok krivični postupak protiv nje još nije okončan.

Više od godinu dana provela na muškom odeljenju

A. K. je tokom boravka u pritvoru bila smeštena na odeljenju namenjenom muškarcima. Razlog za takvu odluku, prema pisanju medija, jeste podatak o polu koji je i dalje naveden u njenim ličnim dokumentima.

Iako je sada napustila zatvorsku ustanovu, postupak koji se protiv nje vodi zbog sumnje na krivično delo ucene nije završen.

(Kurir)