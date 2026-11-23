Nakon što je kandidat Snežane Đurišić Denijal Skender izveo pesmu "Bosno moja poharana", na mrežama se podigla prašina usled tvrdnji pojedinaca da pesma sadrži ratne motive, te da postoje izmenjene verzije numere, sa dopisanom strofom, oglasila se i Snežana Đurišić.

Nakon ovih navoda, Snežana Đurišić oglasila se na svom Instagramu ističući da žiri "Zvezda Granda" nije imao podatak o izmenjenoj verziji pesme, te još jednom istakla maestralnu izvedbu kandidata Denijela Skendera:

- Zaista mi je žao što se jedan predivan muzički trenutak pokušava staviti u potpuno pogrešan i politički kontekst. Kao neko ko je decenijama na sceni i ko u "Zvezdama Granda" sedi isključivo zbog muzike, odgovorno tvrdim da ni kod mene, ni kod mojih kolega iz žirija nije postojala bilo kakva maliciozna namera niti pomisao na raspirivanje mržnje - napisala je ona i dodala:

- Bez namere da bilo koga osuđujem ili branim, važno je reći istinu - niko od nas u žiriju u tom trenutku nije imao podatak o naknadno izmenjenom tekstu pesme. Mi tu numeru poznajemo kao tradicionalnu sevdalinku i nismo ulazili u različite verzije koje su nastajale decenijama kasnije. U tom trenutku, naš jedini fokus u studiju bili su raskošan talenat, emocija i vrhunska vokalna interpretacija takmičara - rekla je i još jednom istakla zbog čega je žiri muzičkog takmičenja reagovao na Skenderovu izvedbu:

- Upravo tome je žiri aplaudirao i zbog toga je takmičar nagrađen glasovima. "Zvezde Granda" su oduvek bile mesto koje spaja ljude iz celog regiona isključivo kroz pesmu i ljubav prema muzici i tako će i ostati - stoji u njenoj objavi na Instagram storiju.

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