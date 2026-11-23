Ceca Ražnatović oštro je progovorila o skandalu koji je podigao buru u javnosti nakon što je njen sin Veljko Ražnatović objavio snimak povodom dešavanja u vrtiću.

— To što se digla frka, pokazala sam samim tim što sam objavila sve to. Problem je što vi ne prestajete da manipulišete situacijom — vi kao mediji pojedinci, svaka čast izuzecima. Jako je ružno što niste odslušali do kraja. Poenta cele priče nije bila da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju šta se s njihovom decom radi u vaspitnim ustanovama.

Ceca je istakla pravi razlog zbog kog je njen sin Veljko objavio snimak. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

— Poenta Veljkovog objavljivanja klipa bila je ta što nisu mogli uopšte da nađu model za razgovor sa pomenutom direktorkom, i zato je i snimljen klip. Ona je kao psiholog i pedagog morala da kaže: "Hajte, mladi roditelji, da sednemo da razgovaramo, da nađemo neku zlatnu sredinu, da probamo da se dogovorimo". Mi smo dobili neki novi evropski program koji je 2018. godine, koliko sam ja shvatila, neko potpisao, a ni ne znamo šta je u tim programima. Da je ta žena pokazala dobru volju i rekla: "Hajmo da vidimo šta vama odgovara, šta ne odgovara", sve bi bilo drugačije. Međutim, ona to nije htela, bila je vrlo isključiva, što ne sme da radi kao prosvetni radnik - objasnila je pevačica, pa je potom dodala:

— Ona je u službi te dece i roditelja koji su dali 100 odsto poverenja instituciji. Moraš da imaš širinu da sedneš i razgovaraš. A ona je bila isključiva i rekla: "Ako vam se ne sviđa, ispišite vašu decu". Je l' to pedagoški potez? Vi ste objavili da je ona rekla da je sve izmišljeno i smešno, a niko se nije bavio načinom komunikacije direktorke.

Ceca se dotakla i same priče oko kostima koji je bio predmet rasprava na mrežama. Foto: ATA images/D. M.

— Svi su se uhvatili kostima bubamare. LJudi, ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa nekim crnim mrljama. Nije problem ni u suknjici, sve je pokušano da se izbanalizuje i da se napravi jedan opšti cirkus. Poenta je: ako se borimo da prihvatamo i poštujemo razlike, moramo da poštujemo jedni druge i neke želje. Svako ima pravo da svoje dete vaspitava onako kako želi - rekla je.

Folk zvezda je zatim otkrila i kakvu je odluku doneo njen sin.

— Niti je poenta suknja, niti bubamara, poenta je da je javnost morala da se obavesti da postoje takve situacije. Eto, Veljko je ispisao svoje troje dece. A šta ćemo sa roditeljima kojima to ne prija, a nemaju mogućnosti? Da li se neko to zapitao? Pa 21. je vek. Svi se osećamo odlično, Bogu hvala - rekla je, pa nastavila: Foto: ATA images/A. Ahel

— Gejeve niko nije pomenuo, niti uvredio, da bi se imputiralo da smo Veljko i ja homofobi. Moja porodica nikada nije bila homofobična, niko iz moje kuće nije homofob. Imam divne prijatelje i kumove koji su gej orijentacije. Odvratno mi je što sad uopšte moram da potenciram na tome, ali ti hejt komentari samo govore o svesti pojedinaca. Ako tražiš da ja poštujem tebe, moraš da shvatiš da u ovom životu postoji reciprocitet - dodala je.

O reakcijama na mrežama

Ceca je dodala da su mnogi od svega napravili izložili dete ismevanju.

— Počeli su Veljku da otkopavaju oca, pored kog nažalost nije ni rastao, niti je uspeo da ga vaspitava, imputirajući budalaštine i bljuvotine. Sram vas bilo! Sve te koji su od ovoga pravili sprdnju i malog Isaiju izlagali ismevanju — sram vas bilo! Ja sam i od mnogo ljudi iz LGBT populacije dobila podršku, i ja i Veljko. Ti ljudi su sagledali situaciju iz pravog ugla i njima ništa nije bilo smešno, što i nije smešno - rekla je.

(Blic)

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