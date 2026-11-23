Željko Samardžić našao se u centru skandala kada su ga na mrežama optužili da je fiktivno bio zaposlen u Pošti Srbije što je pevač negirao. O svojim prihodima je otvoreno govorio, a jednom prilikom je otkrio u šta je ulagao novac.

Željko godinama puni koncertne dvorane i tokom karijere je snimio brojne hitove, a nedavno nam je otkrio da je upravo u pesme i ulagao novac. Foto: ATA images/M.P.

- Mogao sam da kupujem mnoge jahte i skupe automobile, a ja sam sve uložio u pesme i srećan sam zbog toga - rekao je tada za "Blic".

"Plaćam porez, imam penziju"

Podsetimo, Željko je prokomentarisao objavu na Instagramu u kojoj su ga optužili da se u Pošti Srbije vodio kao zaposleni i primao platu, a nije dolazio na posao.

Foto: ATA images/M.P.

- Nemojte mi zameriti, ali ja se moram po ko zna koji put oglasiti povodom ove laži o meni. Nikad u životu nisam imao nikakve veze sa Poštom Srbije. I nije tačno da sam ikad bio na bili kom platnom spisku. Živim isključivo od mojih koncerata i od moje penzije. Redovno sam uvek plaćao poreze državi Srbiji i redovno kao penzioner plaćam porez na ekstra profit. Mislim da je veliki greh optužiti nevinog čoveka. Interesantno mi je da svake godine kad je najava mojih koncerata ide ista lažna priča o Pošti. Nekome izgleda mnogo smeta to što oni koji veruju u istinu dolaze na moje koncerte. Razmislite dobro da vam neko tako lažno optužuje vašeg dedu ili oca kako bi se osećali. U ovo vreme interneta i laži sve je moguće pa i da vas mrze bez razloga. S ljubavlju i poštovanjem Željko Samardžić - napisao je on.

(Blic)