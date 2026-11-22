Verica je mislila na budućnost, pa tako danas uživa u finansijskoj stabilnosti jer ostvaruje pravo na dve penzije.

NJena srpska penzija iznosi oko 35.000 dinara, dok je austrijska malo manja od 250 evra.

Dodatna pogodnost austrijskog penzionog sistema je to što penzioneri primaju ukupno 14 penzija godišnje. Foto: ATA images/A. Ahel

Zahvaljujući tome, Šerifovićeva u maju i oktobru dobija duplu austrijsku penziju, što iznosi oko 470 evra, uz njenu redovnu srpsku penziju, prenosi Blic.

Verica je nakon mnogo godina rada rešila da se povuče sa javne scene i posveti mirnom, porodičnom životu.

Pevačica je nedavno proslavila 63. rođendan, a tim povodom oglasila se njena ćerka Marija, koja joj je emotivnim rečima čestitala.

"Pošto moja majka već godinama tvrdi da nisam dovoljno slatkorečiva, nežna i ljubazna prema njoj, evo da danas, javno, ostane zapisano. Da posle nema da nisam rekla. Možda ti to ne govorim onoliko često, onako lepo i upakovano kako bi ti volela, ali sam ti zahvalna više nego što umem da izgovorim! Hvala ti za sve što si uradila za mene. Za sve što i danas radiš za sve nas. Za svaku brigu koju si preuzela na sebe da mi ne bismo morali. Za svako 'ja ću', za svako 'ne brini'.

"Velika je sreća imati majku kojoj, bez obzira na godine, život, obaveze i sve što nosiš na leđima i dalje možeš da se vratiš kao dete. Ti si jedan od stubova svega što zovem svojim životom. I ako ponekad zaboravim da ti to kažem, nikada ne zaboravljam da to osećam", bila je emotivna Marija, pa se osvrnula na rođendanske želje: Foto: ATA images/A. Ahel

"Danas nemam neku veliku želju za tebe. Imam samo jednu. Da te život malo više mazi. Da ti vrati makar delić svega što si ti dala nama. Da budeš zdrava, mirna, nasmejana i da konačno malo manje brineš o svima, a malo više uživaš u svemu što si stvorila. I naravno, želim ti još mnogo godina da mi objašnjavaš kako sa tobom treba lepše, nežnije i ljubaznije... A ja ću, kao i do sada, da se trudim. Pomalo. Srećan rođendan, majko. Hvala ti za sve što si bila, što jesi i što ćeš zauvek biti za sve nas. Volim te. Eto. Javno. Da imaš dokaz."

(Informer)

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