Dragana Katić pojavila se na promociji pesama učesnika muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a svojim stajlingom i izgledom u sedmoj deceniji očarala je prisutne. Ona se ovog puta pojavila u urbanom stajlingu, a sa lica nije skidala osmeh.

Dragana Katić je bila besprekorno stilizovana, a pojavila se u braon kožnoj jakni, koja predstavlja komad za sebe. Jaknu je ukombinovala sa "Luis Vuiton" torbom, koja se svrstava u red modnih klasika, dok je što se stajlinga tiče igrala na sigurno i ponela crne pantalone i belu košulju. Foto: ATA images/A. Ahel

Voditeljka je otkrila da je ponosna na Mirzu Malkoča, koji je objavio svoje pesme:

- Pamtim ga kao sjajnog pevača, jednog kulturnog i vaspitanog čoveka mladog. Zato sam ovde večeras da ga podržim - rekla je i otkrila da je ponosna na mnoge pevače koji su izašli iz "Granda"

- Jako sam ponosna na sve one koji imaju svoje koncerte, izgrađene karijere, i koji širom regiona nastupaju sa svojim pesmama, ali i tuđim, pune hale, dvorane i stadione. Negde su od samog takmičenja dobili pravu podlogu za svoju karijeru i to su iskoristili na pravi način.

Rekla je da sama može da prepozna talente, ali da nema šesto čulo kao Saša Popović.

- Mogu da prepoznam, ali šesto čulo koje je Saša Popović imao retko ko može da ima, se veliki magovi šou biza. "Zvezde Granda" su krenule u okviru "Grand šou-a", pričali smo često, ponekad se nismo slagali, ali uvek je ispadalo da je on upravu. Foto: ATA images/A. Ahel

Dragana je napravila razliku i između formata koje je radila, "Nikad nije kasno" i "Grand Šou":

- Svako vreme nosi svoje breme. Nije mi bilo teško, tada mi je bilo izazovno, bilo je jako dobro jer je to bio projekat koji nije postojao na drugim televizijama, niti na našem području. Niko se time nije bavio. Saša i Žika su došli na tu ideju, prijavili su neki mladi ljudi i zaista te prve generacije napravile su zapažen uspeh. Prijavljivalo se desetine hiljada ljudi, iz sezone u sezonu - rekla je i dodala:

- "Nikad nije kasno" je emisija koja odgovara mom senzibilitetu, i mojim godinama.

- Nedostaje mi u smislu ljudi sa kojima sam radila i koji su tamo bili. Nekako mislim da mojim godinama priliči da radim format kakav sad radim. Sjajno je da neko na Balkanu ispoštuje ženu da radi veliki format na velikoj sceni, sa 60 godina to je stvarno raritet, koliko ja znam i koliko pratim, to na Balkanu niko ne radi.

Na početku karijere, Dragani je bilo veoma važno da bude priznata:

- Na početku karijere želela sam da budem priznata i da ljudi cene moj rad, to mi je bilo najvažnije. Imala sam voditeljske uzore, koji su bili jako cenjeni u vreme kada sam ja počinjala. Pre 40 godina bilo je jako važno da budeš cenjen, da budeš pismen i da budeš ljudima neko milo lice, koje će im preneti to nešto što treba da se prenese u okviru projekta koji radiš. Jako mi je važno da danas imam poštovaoce, uredu i hejtere, ali jako se loše osećam, kada bi neko rekao da sam nepismena, da o nečemu o čemu govorim nisam dovoljno informisana, ili obrazovana. To bi mi bila mnogo veća uvreda nego ove koje sad pišu ispod objava, da sam matora, ovakva, onakva. Foto: ATA images/A. Ahel

Progovorila je i o negativnim komentarima, na račun svojih godina:

- Ne reaguje uopšte. Bilo bi besmisleno da ja sa 61. godinom reagujem na komentar što je neko napisao da sam baba ili da sam izbotoksirana, pa što nisam operisala ovo ili ono. Besmisleno je da se ja time bavim. Imam karijeru sa kojima sam zadovoljna, imam posao sa kojim sam zadovoljna, prijatelje, i što je najvažnije imam svoj mikro svet sa kojim sam zadovoljan i na koji sam jako zadovoljna. Ne obraćam pažnju, nek pišu šta hoće.

Istakla je da danas ima mnogo mladih kolega, koji u vreme kada je ona počela ne bi mogli da rade na televiziji:

- Ima mnogo TV lica koja ne bi mogla da dobiju ovaj posao. Ja sam morala da prođem školu dikcije, akcentuacije, da sam morala da imam pismenu, razumljivu rečenicu, stav, ispravljena leđa, postojalo je neko pravilo i neki kodeksi pojavljivanja na televiziji. Ali bože moj, vreme se promenilo, došli su novi ljudi, nove generacije i to je ok.

- Niko nema naslednicu, ne mislim da neko treba da ima naslednicu i naslednika, to uopšte nije važno. Ima mladih i pismenih ljudi, kao što ima i onih koji to nisu.

(Blic)

BONUS VIDEO: