Pevačica je javno obelodanila tačne iznose svojih penzija iz Bosne i Srbije, istakavši da je sav kapital stekla isključivo decenijskim radom i prodatim tiražima.

Reagovala na dramu oko "Pošte Srbije"

Nakon što su estradu uzdrmale optužbe i spekulacije o poznatim ličnostima koje su navodno bile fiktivno zaposlene u "Pošti Srbije", među kojima se našao i pevač Željko Samardžić, koji je te navode demantovao, situaciju je pred predstavnicima medija presekla i Neda Ukraden. Foto: M.M./ATAImages

Pevačica je naglasila da iza sebe ima formalno obrazovanje, zavidan staž i pregršt priznanja, te da nikada nije zavisila od državnih jasli.

- Sa dva fakulteta i svim nagradama koje postoje u mojoj branši: estradne, koncertne i diskografske. 28 godina karijere u Bosni i 62 evra penzije. U Srbiji sam od 1992. godine, imam 37.000 penziju, sa svim nagradama koje posedujem. Radim na svu sreću vrlo vredno i vrlo sam aktivna, a u regionu izuzetno cenjena - poručila je Neda.

"Što sam prodala ploča, to sam zaradila"

Ukradenova je podvukla da tokom celokupne karijere nikada nije tražila pomoć niti nezaslužene privilegije.

- Ne žalim se i nisam nikada u životu kucala ni na čija vrata. Nisam primala platu. Što sam prodala ploče i kasete to sam zaradila, na to se plaćao porez i sada sam uložila u ovaj divni prostor - jasna je bila pevačica. Foto: ATA images A.A.

Ulaganje u Beograd i patriotizam na delu

Povod za njeno obraćanje sedmoj sili bilo je pokretanje novog privatnog biznisa u Beogradu, u čemu ima punu podršku najbližih. Na otvaranju lokala okupila je brojne kolege i saradnike, stavivši porodicu na prvo mesto.

- Zapošljavam svoju ćerku i zeta. Primer sam i patriotizma na delu, ulažem u svoj grad, a ne na Kajmanska ostrva - zaključila je Neda Ukraden.

(Srbija danas)

BONUS VIDEO: