Prema nezvaničnim informacijama, živela je sama, a komšije je nisu videle nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju.
Nadležne službe su po dolasku ušle u stan i zatekle telo. Zvanični uzrok i tačno vreme smrti biće poznati nakon obdukcije i završene istrage.
Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog veka. Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće domaće i inostrane kreatore, ostavivši dubok trag na modnim pistama širom regiona. Javnosti je bila poznata i po tvrdnjama o rodbinskoj povezanosti sa slavnim naučnikom Nikolom Teslom.
Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svetu kao koreografkinja i organizatorka događaja.