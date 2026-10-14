Prema nezvaničnim informacijama, živela je sama, a komšije je nisu videle nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju.

Foto: Printskrin/Youtube/PRVA

Nadležne službe su po dolasku ušle u stan i zatekle telo. Zvanični uzrok i tačno vreme smrti biće poznati nakon obdukcije i završene istrage.

Slađana Tesla bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne industrije krajem prošlog i početkom ovog veka. Tokom višegodišnje karijere radila je za vodeće domaće i inostrane kreatore, ostavivši dubok trag na modnim pistama širom regiona. Javnosti je bila poznata i po tvrdnjama o rodbinskoj povezanosti sa slavnim naučnikom Nikolom Teslom.

Nakon manekenske karijere, ostala je aktivna u modnom svetu kao koreografkinja i organizatorka događaja.

(Telegraf.rs)

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